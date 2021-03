Banii in Pandemie. Unde trebuie plasati: la Bursa, bagati in Criptomonede, investiti in Aur, sau tinuti la Bancă?

Cei care au inca economii si doresc sa-si sporeasca banii sau macar sa-i tina la un nivel bun fara a fi devalorizati se intreaba ce pot face cu ei in aceasta perioada trista de Pandemie.

Ca orice criza, si aceasta, pricinuita de pandemia de Covid, ii face pe unii bogati in vreme ce pe altii ii saraceste. Cei care stiu sa faca bani rapid si sa miste de colo-colo sume importante sunt si cei care se imbogatesc, la fel si cei care vand si cumpara rapid diverse bunuri mobile sau imobile. Cert este ca namii sau bunurile nu trebuie tinuti in asteptarea unor vremuri mai bune, caci daca nu se misca pe piata se devalorizeaza stand, mai ales in bancile din Romania unde au ajuns sa-i coste pe proprietarii conturilor banic a sa-i rina decat sa castige la dobanda.

Dobânzile oferite de bancile românești sunt mai mici decât devalorizarea adusă de inflației. La un depozit pe un an de zile CEC Bank oferă o dobânda de 3% din care 6% este impozitul pe venitul din dobândă. OTP ofera putin peste 3%, Banca Românească 2,85%, Banca Transilvania 1,75%, ING 1,5%, Unicredit 1%, Banca Comercială Română 1,05%, BRD 1,05%, Raiffeisen Bank 1,5%. Astfel ca sfatul expertilor financiari romani este ca in caz ca doriti sa "depozitati" banii, atunci să-i plasați în Bursa de Valori București, care oferă cel mai bun randament, pe locul doi sunt titlurile de stat și abia pe locul 3 depozitele la banci, dar in acest ultim caz, doar daca vin vremuri in care dobanzile sa creasca pe termen lung.

Cat despre investitia in criptomonede sau cea in aur este o alta dilema. Multi magnati din strainatate au spus, de pilda, ca achizitia de Bitcoin e o investitie mai buna decat cea in aur. Numai ca fluctuatiile de-a dreptul halucinante ale monedei virtuale sunt atat de mari si atat de riscante incat nu este vorba decat de un castig speculativ, pe un termen foarte scurt, ca un loc de loterie, dar pe bani buni. Deocamdata, magnatii internationali au intentia ca Bitcoin sa creasca si sa-si tina banii in criptomonedele importante, deci ar putea fi o investitie foarte scurta cu un castig substantial daca e facuta cu mult noroc, insa pe termen lung se prognozeaza o cadere drastica a criptomonedelor. Unii recomanda chiar Etherium, criptomoneda ruseasca, despre care se spune ca va lua suprematia spre finalul lui 2021. Cat despre investitia in aur, specialistii spun ca este cea mai sigura pe temen lung, chiar daca nu sunt castiguri fabuloase, macar sunt cele mai sigure in viitor.