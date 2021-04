Barbat de 46 de ani, gasit mort in scara unui bloc din Brasov. Apartamentul lui era ravasit

Politistii din Brasov au intrat in alerta vineri dimineata dupa ce o femeie a anuntat la 112 ca l-a gasit mort, in scara blocului in care locuieste cu chirie, pe un barbat de 46 de ani.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia a sesizat la 112 ca l-a gasit in scara blocului pe proprietarul apartamentului in care locuieste cu chirie, inconjurat de o balta de sange. Echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic, constatand doar ca barbatul a decedat dupa ce a fost injunghiat de doua ori. In urma verificarilor, in apartamentul barbatului de la etajul trei al blocului, au fost observate urme de ravasire, iar din interior lipseau mai multe bunuri. Ancheta continua pentru prinderea criminalului.