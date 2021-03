BAROMETRU. Pandemia schimbă din temelii piața muncii din România: Cât timp va mai dura telemunca?

Circa 80% dintre companii au luat o decizie sau analizează perspectiva permanentizării telemuncii, iar în sectoare precum precum IT&C şi BPO procentul este unul de 100%, conform datelor oferite de Oana Munteanu, Director, People and Organisation în cadrul companiei PwC România.

„În ultimul barometru, pe care l-am făcut în februarie, am vrut să sondăm dacă companiile ies din acest mindset temporar de stare de alertă şi se gândesc pe termen lung. Peste 80% dintre respondenţii noştri au spus că fie au luat o decizie, fie analizează perspectiva permanentizării telemuncii. De asemenea, se estimează că circa 40% dintre angajaţi vor lucra fie permanent în telemuncă sau în sistem hibrid pe termen lung. Procentul variază între industrii, iar extremele ar fi retailul unde vorbim despre telemuncă doar în cazul angajaţilor din birou, de suport şi poate unele funcţii manageriale şi extrema cealaltă este sectorul de tehnologie", a spus Oana Munteanu în cadrul unei conferinţe.

„De asemenea, există un procent destul de mare de angajaţi care se văd lucrând în telemuncă permanent, iar în extrema cealaltă sunt aproximativ 15% care se văd lucrând exclusiv de la birou. La mijloc sunt diferite forme hibride, media este undeva la două - trei zile de telemuncă pe săptămână, acolo se situează majoritatea angajaţilor ca aşteptări. (...) Nu este o noutate pentru nimeni că vorbim despre o tendinţă pe termen lung, ea a existat şi înainte de pandemie când se vorbea despre munca de acasă, despre flexibilitatea muncii. De altfel, era considerat un beneficiu, un element important în brandul angajatorilor care se orientau spre generaţiile mai tinere", a adăugat ea.

În evoluţia telemuncii apar întrebări despre unde îi este permis angajatului să lucreze din telemuncă, dacă îi este permis să lucreze din orice oraş, din orice ţară sau să aleagă ei de unde lucrează, spune Oana Munteanu. „De asemenea, alte provocări legate de această muncă la distanţă şi de această abordare flexibilă şi segmentată sunt legate şi de pachetele recompensare. Dacă avem un segment de populaţie care lucrează exclusiv de acasă, are nevoie incentive-uri sau de forme de suport pentru a îşi asigura anumite cheltuieli, iar cei care vin la birou au alte cheltuieli, deci unde găsim acel echilibru în aşa fel încât să întrunim toate aşteptările?"

Mai mult, ea citează in studiu făcut de compania PwC de la nivel global pe social media, unul care acoperă zona de white collar în care angajaţii au fost întrebaţi ce sprijin îşi doresc de la angajatori pe perioada muncii de acasă, un studiu care arată că 55% dintre angajaţii care lucrează în telemuncă vor ca angajatorul să le ofere timp liber neîntrerupt. „Modul de lucru trebuie regândit în substanţă. Pe termen lung, trebuie să punem sub semnul întrebării modul în care am lucrat până acum şi la fel şi pachetele de recompensare, care ar trebuie să fie mult personalizate pentru a răspunde nevoilor foarte diferite pe care le au angajaţii", concluzionează Oana Munteanu.