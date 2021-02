Beatrice Mahler: "E cea mai bună situaţie de la începutul verii lui 2020 încoace!" Spitalele Covid pe jumătate goale în Capitală

Numărul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV 2 din ultimele zile este în scădere. Acelaşi trend poate fi observat şi în cazul pacienţilor internaţi în stare gravă în secţiile de terapie intensivă.

Managerii spun că spitalele sunt jumătate sau mai bine de jumătate goale de la începutul acestui an. Din acest motiv, ei vor să revină la activitatea normală, măcar parţial. Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta", a declarat că aceasta este cea mai bună situaţie din vara lui 2020 încoace. Referitor la vaccinarea cadrelor medicale din spital, Mahler a spus că cei care nu s-au imunizat în prima etapă din diverse motive s-au înscris acum pe listă, astfel că se va ajunge ca 95% din personalul medical să fie vaccinat.

Situaţia spitalelor din Bucureşti:

- Spitalul Colentina este mai mult de jumătate gol - are 116 pacienţi din 300 de paturi total

- Spitalul "Victor Babeş" este jumătate gol - are 235 pacienţi şi un total de 600 de paturi

- Spitalul Sf. Ioan are numai 55 de pacienţi din 200 de paturi în total

- Maternitatea Bucur are un singur pacient din 17 paturi COVID

- Spitalul Witting este jumătate gol - 21 de pacienţi din 40 de paturi

- Spitalul "Marius Nasta" are 50 de pacienti din 89 de paturi.

"A scăzut numărul internărilor, pacienţii care ajung au majoritatea forme moderate de afectare, astfel că proporţia cazurilor moderate reprezintă jumătate din total. Este un lucru bun. În ultimele două săptămâni avem locuri în ATI Covid. Această situaţie am mai avut-o în Nasta doar la începutul verii lui 2020. Este o direcţie a pandemiei din România. Este bine că sunt mai puţine cazuri. O parte din efecte se explică prin regulile respectate, de modalitatea prin care oamenii au înţeles că sistemul de sănătate are nevoie de ajutorul lor. Masca purtată şi distanţarea au dus la aceste rezultate. Sper să menţinem acest trend", a declarat Beatrice Mahler.