Berea cu aromă de vagin e considerată un deliciu în berăriile europene!

Berea cu aromă de vagin a fost pusă la punct de o echipă de polonezi de la un institut specializat in arome alimentare. Acestia au izolat acidul lactic care se găseşte în mod natural în flora vaginală şi l-a adăugat în băutura preferată a europenilor, berea fiind pe primul loc in topul preferintelor acestora.



A rezultat o bere cu aromă de vagin! Berea cu aromă de vagin se găseşte deja în magazine, dar si in berariile din Europa occidentala si cea centrala. Ȋn Europa de est incă nu a pătruns! Sa mai spunem ca nu este pentru prima oară cand se folosesc produse din flora vaginala, mai este cazul unor cunoscute produse de fermentatie ca iaurturile care folosesc bacterii selectionate din zona intima femeiasca.

Desi nu are legatura directa cu aceasta cercetare sa mai spunem ca imediat dupa 1990 cand a existat o explozie a antreprenoriatului, dar si o crestere exponentiala a productiei de alcool, in Romania, mai precis in Covasna, etnici maghiari au intreprins o afacere cu gin pe care l-au produs local. Nu prea cunoscatori ai limbii române acestia au imbuteliat initial sub eticheta "Covagin", abia dupa ce li s-a spus ce inseamna au rebranduit în "Covasna Gin".