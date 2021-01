Bill Gates are un mesaj pentru omenire: "O noua pandemie nu ne poate permite sa ne prinda din nou cu garda jos!"

Miliardarul Bill Gates a scris pe blogul sau o scrisoare, pe care o semneaza impreuna cu sotia sa, Melinda Gates, in care sustine ca omenirea trebuie sa se pregateasca pentru o urmatoare pandemie, asa cum s-ar pregati pentru un razboi.

"Nu ne putem permite sa fim prinsi din nou cu garda jos. Amenintarea urmatoarei pandemii va ramane intotdeauna deasupra capului nostru - cu exceptia cazului in care lumea ia masuri pentru a o preveni," a scris miliardarul.

"Oprirea urmatoarei pandemii va necesita cheltuirea a zeci de miliarde de dolari in investitii in fiecare an, dar amintiti-va costul pandemiei Covid-19 pentru intreaga lume, care este estimat la 28 trilioane de dolari. Lumea trebuie sa cheltuiasca miliarde pentru a economisi trilioane si pentru a preveni milioane de decese. Cred ca este cea mai buna, cea mai rentabila polita de asigurare pe care si-o poate permite lumea", mai scrie Bill Gates.

In opinia lui Bil Gates, "cea mai mare parte a investitiei trebuie sa provina din tarile bogate, deoarece guvernele lor au cel mai mult de castigat". Bill Gates solicita, de asemenea, infiintarea unui "sistem global de alerta, de care nu dispunem azi la scara larga", pentru a putea detecta epidemiile cat mai curand posibil.