Biotehnologie revoluţionară in vaccinul împotriva lui Covid-2019: o particula de tip virus matricial-informatică va invata celulele albe cum sa se apere. Unii se tem de nanochiparea populatiei

Compania biofarmaceutică Medicago a produs cu succes o Particulă de Tip Virus (Virus-Like Particle - VLP) a noului coronavirus, la numai 20 de zile după ce a obținut gena SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala COVID-19. Practic e vorba despre un set de particule informationale, care inoculate in organism invata celulele albe sa lupte cu virusul real.

"Este ca si cum am avea matricea virusului, un fake-virus, sau un virus-fantoma, care se comporta din punct de vedere al informatiei pe care o poarta ca si virusul real. Acesta schimba informatia si o introduce in celulele albe care invata astfel cum sa lupte cu noul coronavirus. Deci nu mai e vorba despre vechea metoda, prin care se inoculau in organism tulpini slabe ale virusului cu care sa lupte celulele albe si sa invete cum sa se comporte cu noua entitate atacatoare, acum, aceste particule informationale fac acest lucru. Este ca si principiul anti-virusului de computer care anihileaza un virus IT, care e de fapt un soft. Duplicarea virusilor la nivel matricial, informational, e cea mai mare revolutie din biotehnologie, ce deschide era nano-botilor la nivel de particule atomice si subatomice.", anunta seful cercetatorilor de la Medicago, citat de Microbiology News.

Producerea VLP este primul pas în dezvoltarea unui vaccin pentru COVID-19, care va fi supus unui test pre-clinic pentru siguranță și eficacitate. După finalizatea testului, Medicago se așteptă să discute cu autorităţile pentru inițierea în iulie/august 2020 a testelor clinice pe oameni. Compania Medicago folosește o tehnologie brevetată - VPL - "care imită forma și dimensiunile unui virus, o entitate matricial-informatica particuloforma, care permite corpului să recunoască atacatorul biologic și să creeze un răspuns imunitar printr-o modalitate non-infecțioasă." De îndată ce secvența genetică a unui virus devine disponibilă, Medicago poate dezvolta un vaccin candidat de nivel clinic în numai câteva săptămâni.

