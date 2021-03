Biserica de lemn din Parcul IOR a fost vandalizata cu mesaje pro LGBT

Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. "Be gay", "do crime" si "LGBT" sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei.

Sociologul Gelu Duminica a comentat acest gest pe pagina sa de Facebook, sustinand ca "a cere respect fara a oferi respect este doar fariseim". "A scrie pe o biserica, si pe icoane, cu vopsea, stiu eu ce mesaje nu poate decat inflama spiritele si intari dihonia. Si sunt sigur ca asta s-a dorit! Sper sa avem intelepciunea sa nu intram in jocul celor ce se hranesc cu demonii nostri! Nu stiu cine a facut asta, insa gestul este impardonabil. Sper ca cei vinovati sa fie gasiti cat mai repede si sa plateasca pentru ceea ce au facut!", a mai scris Gelu Duminica pe Facebook.