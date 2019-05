Bogdan Licu ii cheama la raport pe sefii parchetelor militare pentru a discuta despre dosarele Revolutiei si 10 august

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat ca joi va avea o intalnire cu sefii principalelor structuri de parchet din cadrul Ministerului Public, dar si cu reprezentantii sectiei parchetelor militare, cu care va discuta despre evolutia dosarului privind protestul din 10 august 2018.

"In prima zi ca procuror general interimar, ma voi pune la curent cu principalele probleme care exista in activitatea de urmarire penala. Voi avea intalniri cu sefii principalelor structuri de parchet, iar primii pe care ii voi chema la mine vor fi cei din sectia parchetelor militare. Cu acestia discutiile se vor axa pe doua teme importante. Prima si cea mai importanta, stadiul cercetarilor in dosarul violentelor din 10 august, si a doua tema - modul in care a fost solutionat Dosarul Revolutiei", a spus Bogdan Licu.

Licu vrea sa afle stadiul cercetarilor din dosarul privind protestul din august 2018, deoarece considera ca dureaza prea mult: "A trecut prea mult timp pentru ca acest dosar sa mai dureze mult. Voi vedea care este stadiul cercetarilor. Poate trebuie usor dinamizat". Procurorul general interimar a mai precizat ca, tot joi, va verifica daca in cadrul Parchetului General a fost efectuata o analiza a impactului modificarii Codurilor Penale adoptata de Parlament in 24 aprilie.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, pe 19 aprilie, ca Bogdan Licu sa preia functia de procuror general interimar pentru o perioada de doua luni. Decizia vine dupa ce Augustin Lazar s-a pensionat, mandatul sau fiind incheiat in 27 aprilie.