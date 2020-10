Bogdan Olteanu, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de un milion de euro. Fostul deputat urmeaza sa fie incarcerat

Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat joi, 29 octombrie, pe fostul lider PNL Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, la 5 ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu 1 milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Decizia est definitiva.

Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 7 ani de inchisoare cu executare, dar Curtea de Apel Bucuresti a redus sentinta. Bogdan Olteanu implineste joi varsta de 49 de ani. Curtea de Apel Bucuresti a mai dedus din pedeapsa principala de 5 ani inchisoare aplicata lui Olteanu perioada retinerii, a arestarii preventive si a aretului la domiciliu, de la 29 iulie 2016 la 20 octombrie 2016, inclusiv, conform portalului instantelor.

Bogdan Olteanu a fost trimis in judecata in 18 octombrie 2016, pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.

Banii de la Sorin Ovidiu Vintu ar fi ajuns printr-un intermediar la Bogdan Olteanu, fiind dati in biroul acestuia din PNL, au aratat procurorii in rechizitoriu. Transferul banilor ceruti de Bogdan Olteanu ar fi fost facut dintr-un cont bancar deschis in Cipru si intr-unul din Bulgaria, deschis de o firma inregistrata in Delaware, Statele Unite. Din contul din Bulgaria, banii au fost retrasi in numerar in trei transe, in 28-30 octombrie 2008, au mai stabilit procurorii.

In dosar sunt probe indubitabile - declaratii de martori, un raport de investigatie financiara, documente bancare, interceptari telefonice si ambientale - care dovedesc vinovatia fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu.

Suma mare pe care a primit-o, un milion de euro si sprijin electoral, pentru a-l desemna in schimb pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", functie de o responsabilitate importanta, denota un pericol social concret al faptei imens.

Astfel ar putea fi rezumata motivarea judecatorului Georgiana Iorguta, de la Tribunalul Bucuresti, care a decis, pe 24 decembrie 2019, sa-l condamne pe Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare, maximul prevazut de lege pentru infractiunea pentru care era judecat, trafic de influenta. Este vorba de motivarea primei instantei.

"Tribunalul apreciaza ca din probele administrate in cauza rezulta fara niciun dubiu concluzia ca inculpatul Olteanu Bogdan a savarsit faptele de care este acuzat," concluzioneaza magistratul.

De asemenea, instanta a mai decis sa ii confiste lui Olteanu un milion de euro, suma care ar reprezenta obiectul traficului de influenta si pe care ar fi primit-o de la Sorin Ovidiu Vintu pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator.

"In drept, fapta inculpatului Bogdan Olteanu de a solicita si primi de la Vintu Sorin Ovidiu, in perioada iulie - noiembrie 2008, un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta in schimbul efectuarii de demersuri pe langa premierul Calin Popescu Tariceanu pentru determinarea numirii lui Liviu Mihaiu pe postul de guvernator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii intruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de influenta," motiveaza instanta.