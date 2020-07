Când va dispărea coronavirusul? „Niciodată! Va rămâne cu noi pentru totdeauna!"

Într-o intervenţie la CNN, Michael Osterholm, directorul Centrului de Boli Virale, din cadrul Univeristăţii din Minnesota, a spus, răspicat, că omenirea nu va scăpa niciodată de COVID-19.

La începutul pandemiei, oamenii au fost îndemnaţi să stea în case, cu promisiunea că această metodă extremă de izolare va duce la eradicarea virusului. La cinci luni de la acel moment, a devenit clar că eradicarea noului coronavirus e, practic, imposibilă. Aşa cum omenirea n-a putut scăpa nici de HIV, nici de multe alte boli virale. Mai mult, devine tot mai clar că şi un vaccin, în momentul în care va apărea, va oferi doar o imunizare temporară.

Aceste scenarii au fost confirmate de doctorul Michael Osterholm, specialist în boli virale, în cadrul unei intervenţii la emisiunea Newsroom, difuzată de CNN. Întrebat când va scăpa omenirea de noul coronavirus, medicul american a oferit o serie de declaraţii tranşante, dar cinstite. „Niciodată nu vom eradica acest virus. Coronavirus poate fi comparat cu HIV. Va rămâne cu noi, până la sfârşitul omenirii. E un virus de care nu vom scăpa niciodată", a spus Michael Osterholm.

Acesta a explicat care e singurul scenariu realist, în ceea ce priveşte noul coronavirus: „În timp, vom reuşi să limităm foarte foarte mult răspândirea bolii. Până atunci, nu putem face altceva decât să continuăm să stingem marile focare, aşa cum putem". Osterholm a insistat că, deşi se fac progrese importante, în ceea ce priveşte găsirea unui vaccin, şi această soluţie va fi doar un prim pas, în ceea ce priveşte limitarea răspândirii virusului.

„În cel mai bun caz, putem spera că va apărea un vaccin care să ne protejeze doar pentru câteva luni şi nici măcar pentru câţiva ani. Abia celelalte vaccinuri care vor apărea, în timp, pot face mai mult pentru sistemul nostru imunitar. Dar apariţia unor astfel de vaccinuri e foarte, foarte departe. Practic, nu vor avea niciun impact asupra situaţiei pe care o trăim acum", a concluzionat Michael Osterholm.

Comentariile făcute de Osterholm la CNN au venit la doar 24 de ore, după ce doctorul Anthony Fauci, expertul numărul 1 al americanilor în combaterea bolilor virale, a susţinut aceeaşi idee, într-o altă intervenţie, la un webcast. „Cred că, într-un final, vom ţine răspândirea coronavirusului sub control. Dar nu văd cum am putea să-l eradicăm. Cred că o combinaţie de măsuri sanitare, plus atingerea unui grad de imunizare de grup şi apariţia unui vaccin bun, aceste trei elemente, ne vor ajuta să avem un control eficient asupra situaţiei", a afirmat Fauci.

Întrebat când se va întâmpla acest lucru, medicul american a spus: „Că va fi în acest an sau în următorul, nu sunt sigur. Dar cred că vom limita răspândirea virusului atât de mult, încât nu ne vom mai afla în situaţia în care suntem acum de mult timp". Inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a afirmat, în această lună, că lumea va eradica COVID-19, în viitorul apropiat.