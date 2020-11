Ca la Deveselu. Un candidat mort de COVID-19 a castigat alegerile pentru Camera Reprezentantilor in Dakota de Nord

Un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord a castigat marti alegerile cu toate ca politicianul in cauza a decedat in urma cu aproape o luna din cauza unor complicatii asociate coronavirusului, David Andahl infectandu-se in timpul campaniei electorale, transmite EFE.

Presa locala din regiunea Bismarck a informat in legatura cu victoria defunctului, care era membru al Partidului Republican si care a murit la 6 octombrie la varsta de 55 de ani la scurt timp dupa ce a fost internat de urgenta in spital. Triumful lui Andahl se explica prin cresterea-record a voturilor prin corespondenta la acest scrutin desfasurat in plina pandemie, in contextul in care multe buletine de vot au sosit inainte de tragica veste, comenteaza EFE.

Dupa moartea candidatului republican, procurorul general din Dakota, Wayne Stenehjem, a explicat ca Andahl are dreptul sa participe in continuare la procesul electoral, dat fiind ca primii alegatori si-au trimis voturile cu 40 de zile inainte de data scrutinului, 3 noiembrie. Potrivit postului ABC, procurorul Stenehjem a insistat marti ca buletinele cu voturile in favoarea lui Andahl trebuie numarate in conformitate cu legislatia americana.

"Daca un candidat decedat primeste majoritatea voturilor, candidatul este ales. Totusi, daca respectivul candidat a murit, atunci acesta nu se califica si locul este vacantat", urmand ca acest post vacant sa fie ocupat conform legii, a adaugat el. Mama politicianului, Pat Andahl, a declarat pentru cotidianul local The Bismarck Tribune ca fiul sau a avut "foarte mare grija" in timpul pandemiei si ca era dornic sa ocupe o functie publica.

"Avea multe sentimente pentru comitatul sau si dorea sa imbunatateasca lucrurile. Inima lui batea pentru agricultura. Voia lucruri mai bune pentru agricultori si pentru industria carbunelui", a adaugat mama candidatului defunct. Andahl era crescator de vite si agricultor si, timp de 16 ani, a activat in Comisia de Planificare Urbana a Comitatului Burleigh.