Cazul socant a doi copii din Neamt violati si maltratati ani in sir de parintii lor

Un baiat si o fetita din Neamt au fost chinuiti ani in sir de fanteziile sexuale bolnave ale parintilor lor. Abuzul a iesit la iveala abia cand unul dintre minori a reusit sa fuga de acasa.

Baiatul, in varsta de aproape 14 ani, a fost gasit de politisti, care au aflat de la el intregul tratament inuman la care el si sora sa fusesera supusi in ultimii ani: violuri, batai si fantezii sexuale puse in practica asupra unor copii de doar cativa ani. Cei doi concubini, parintii baiatului si ai fetei de doar 8 ani, au fost arestati pe 13 aprilie.

In urma cercetarilor a reiesit faptul ca ambii copii au fost violati si batuti crunt, iar acuzatii de rele tratamente aplicate minorului au survenit si pentru faptul ca un baietel de 3 ani, rezultat din relatia celor doi concubini nu a beneficiat de o ingrijite parinteasca normala, fiind si el maltratat. Surse din cadrul anchetei sustin ca cei doi adulti consumau frecvent bauturi alcoolice.

Procurorii de la Parchetul de pe Langa Judecatoria Piatra Neamt au acuzat-o pe mama si concubin, care nu era tatal natural al copiilor, de savarsirea mai multor infractiuni de rele tratamente aplicate minorului, viol in forma continuata si agresiune sexuala in forma continuata. Anchetatorii au mai concluzionat ca toate aceste fapte au avut loc in perioada 2014 - 2020, victimele fiind fiul si fiica inculpatei.