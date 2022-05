Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă va accepta arme letale din partea NATO

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că sectorul de apărare al țării este unul „destul de slab și din acest motiv acesta trebuie întărit". Șefa statului a fost întrebată despre acceptarea armelor letale oferite de țările NATO, în cadrul unui briefing de vineri, 27 mai.

„Nu am avut discuții concrete, am văzut și eu declarații în presă. Republica Moldova este o țară neutră, pașnică, nu vrea să atenteze la suveranitatea altei țări. În același timp, are un sector de apărare destul de slab și acesta trebuie consolidat, fortificat. (...)

Știți că primim asistență din partea UE prin așa-numita ‘inițiativă de pace'. În discuțiile cu conducerea armatei vom vedea dacă sunt alte necesități pe care să le putem satisface din aceste ajutoare", a răspuns Maia Sandu, citată de tv8, anunță b1tv.ro.

Tot vineri, așa-zisul guvern din Transnistria a fost demis din cauza eșecului mobilizării pentru războiul împotriva Ucrainei, susține reprezentantul administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Bratchuk.

Potrivit acestuia, în Transnistria se desfășoară „evenimente destul de interesante". În special, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a demis guvernul. Bratchuk spune că situația din regiunea separatistă este monitorizată de Ucraina.

„Acest lucru este cauzat, în primul rând, de așa-zisa mobilizare, asupra căreia a insistat Kremlinul, însă acțiunea a eșuat. Asta pentru că localnicii nu vor să lupte împotriva Ucrainei. Prin urmare, omul Moscovei, Krasnoselski, intenționează și să numească o persoană responsabilă pentru crearea unei surse de tensiune pentru Ucraina„, a precizat Serghei Bratchuk, pe Telegram.