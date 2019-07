Ce fac minorele chiar sub nasul parintilor! Filme pentru adulti, facute de copile din Iasi!

Scandalul care a surprins o tara intreaga este departe de a se termina. Un preot din Constanta a fost arestat pentru 30 de zile pentru pornografie infantila, la Iasi. Povestea sa a fost intens dezbatuta in media, insa ceea ce s-a intamplat zilele trecute nu este deloc un caz aparte. Telefoanele, tabletele si PC-urile sunt instrumentele perfecte in astfel de cazuri. Accesul la informatie este acum la indemana oricui, dar asta are si repercusiuni.

Se ajunge ca din ce in ce mai des sa fie distribuite, in mediul online, imagini cu caracter sexual, din pacate, printre minori. Aproape la orice accesare a Facebook-ului, oricine poate da peste fotografii provocatoare, filmulete indecente, iar exemplele pot continua.

Reporterii cotidianului BZI au discutat cu mai multe persoane care se implica in rezolvarea cazurilor de pornografie infantila, fie ca ne referim la politisti, psihologi sau angajati de la Protectia Copilului. Liberul acces la informatie nu trebuie ingradit, insa putina "filtrare" poate ca nu ar strica.

La Iasi, la cateva saptamani iese la iveala cate un caz de pornografie infantila. De cele mai multe ori, parintii, fratii sau bunicii copiilor ce devin victime sunt cei care descopera totul, iar mai apoi anunta Politia. "De cele mai multe ori, parintii descopera in diferite dispozitive electronice poze sau filmulete cu caracter sexual. Prin diferite metode, minorii sunt determinati sa trimita materiale foto sau video cu ei in ipostaze intime", a precizat o sursa judiciara.

Multe imagini de acest gen se pare ca circula printre minori, insa o parte dintre ele ajung la persoane majore ascunse sub diferite conturi false de pe retelele de socializare. "Pentru ca un individ sa obtina imagini pornografice cu un minor este nevoie de multa socializare. Astfel, minorii sunt abordati pe retelele de socializare de pe conturi false, fie ele de baieti sau de fete. In cele mai multe cazuri, un individ major isi face un cont pe Facebook de exemplu si isi asuma o identitate falsa. Cauta fotografii cu minori de varsta apropiata cu cei pe care vrea sa ii abordeze si cauta totodata subiecte de discutii comune", a mai precizat aceeasi sursa.

Odata ce prind incredere in "noul prieten" de pe retelele de socializare, minorii nu mai sunt decat la un pas pana sa pice in capcana. "In urma discutiilor, idivizii cer fotografii si filmulete intime. Este greu de obtinut, de regula, prima imagine. Odata ce infractorul a primit o fotografie deocheata de la victima, lucrurile se schimba. Cerintele sunt din ce in ce mai mari, iar daca minorul nu mai accepta, este de multe ori amenintat. O parte din cazuri ies la iveala si dupa ce minorii povestesc prin ce trec, insa asta se intampla destul de rar, din cauza rusinii sau a fricii", au mai precizat unele surse.

Oamenii legii au cerut pe parcursul anului 2018 sprijinul angajatilor de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi de 22 de ori, asta doar in dosare de pornografie infantila.

De precizat este faptul ca in toate cele 22 de cazuri copii erau din familii, nu din centre de plasament. Mai mult decat atat, de la inceputul acestui an si pana la momentul in care a iesit la iveala povestea preotului care a determinat o minora de 13 ani, aflata in plasament, sa se filmeze in timp ce se masturba, psihologii de la DGASPC au fost solicitati de 11 ori sa participe la audierea unor minori care au trecut prin situatii similare. In ceea ce tine de povestea preotului cu apucaturi deplasate, pana in acest moment anchetatorii au reusit sa adune dovezi multiple. Astfel, preotul este acuzat de 4 infractiuni, toate fiind legate de pornografia infantila. Anchetatorii au transmis ca oricine a cazut victima acestui individ poate apela la cea mai apropiata sectie de politie.