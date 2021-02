Ce turnură a luat viața tânărului care a restituit 95.000 de euro găsiţi într-un dulap second-hand

Samuel Stănici, tânărul despre care presa a dezvăluit în anul 2018 că a găsit 95.000 de euro într-un dulap cumpărat de pe internet, continuă, la mai bine de doi ani de la gestul care a impresionat o ţară întreagă, să îşi câştige existenţa prin munca în construcţii.

In noiembrie 2018, Samuel Stănici, un tânăr din Timiş, a găsit 95.000 de euro într-un dulap second-hand, cumpărat de pe internet de la un arădean care a moştenit dulapul de la tatăl său decedat subit şi habar nu avea de banii din dulap. Cazul a fost preluat si de de presa internaţională. La doi ani şi jumătate de la eveniment, Samuel Stănici, care este un creştin practicant, a povestit că după restituirea celor 95.000 de euro, din care a primit drept răsplată un cadou de 9.500 de euro, a declarat că a continuat să muncească în construcţii şi crede că prin experienţa din 2018, Dumnezeu a vrut să îl înveţe o lecţie.

„Mă gândeam cumva: am făcut o faptă bună şi mă aştept la schimbări majore, dar cred că Dumnezeu a avut alt plan, nu să mă răsplătească pământeşte. Aşa mă gândesc eu acum. Financiar tot aşa am rămas, tot cu munca. Nu au fost mari transformări. De câteva ori pe săptămână mă mai gândesc (n.r. la ce s-a întâmplat). Chiar nu te întâlneşti cu asemenea cazuri. A fost o lucrare aparte a lui Dumnezeu. Aşa a hotărât El, să mă încerce, probabil. Nu îmi dau încă seama ce lecţie a trebuit să învăţ. Probabil a fost un test pentru mine, să vedem cum reacţionez la banii ăştia. Eu am vrut să scot în evidenţă că Dumnezeu a hotărât asta, nu să mă laud eu că am făcut o faptă bună. Dacă am făcut-o, am făcut-o că Dumnezeu m-a îndemnat să fac asta, să fie un model şi pentru alţii", a declarat Samuel pentru „Adevărul".

Tânărul, care este tată a patru copii şi locuieşte în satul Bichigi, a mărturisit că dacă nu ar fi restituit banii imediat după ce i-a găsit se teme că s-ar fi „ataşat" de ei. „Dacă era să îi mai ţin un timp, să nu mă duc să îi returnez, nu cred că îi mai dădeam. Nu îmi pare rău, dar suntem oameni. Dacă îi mai ţineam, poate nu îi mai dădeam. Dacă era să îmi ţin mie banii, nu credeam că puteam să mă bucur de ei. Puteau să fie momente mai grele şi atunci apărea ideea: din cauză că nu ai dat banii ţi se întâmplă. Aşa că, în privinţa asta, e bine că sunt liniştit. E adevărat că banii erau folositori, dar dacă nu era pace şi linişte în suflet nu cred că mă bucuram", a mai declarat Samuel Stănici.