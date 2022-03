Ce zic sondajele din SUA? Schimbări spectaculoase ale intenților de vot

The New York Post dezvaluie ca 51 de „experți" în „informații" au dezinformat cu bună-știință și rea-credință opinia publică americană. Ei sunt grupul presupus nepartizan de spioni de top care veghează interesele superioare ale națiunii SUA.

BBC: „Este foarte emoționant pentru mine, pentru că văd oameni albi, cu ochi albaștri, care sunt omorâți." CBS News: „Ucraina nu este un loc ca ... Irak sau Afganistan. Este un loc relativ civilizat, relativ european." BFM TV: „Suntem in secolul 21, suntem într-un oraș european, și zboară prin aer rachete, de parcă am fi in Irak. (...) Aceștia nu sunt refugiați din Siria, sunt refugiați din Ucraina. Sunt creștini, sunt albi, sunt foarte similari cu noi." The Telegraph: „Seamănă atât de mult cu noi, și asta face invazia să ne pară foarte șocantă. Ucraina este o țară europeană, vorbim de oameni care urmăresc Netflix și au conturi de Instagram."