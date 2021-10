Cei de la Spitalul SRI lasa oamenii "de rând" să moară la ei la poartă: Nu suntem unitate de primiri urgențe!

Medicii de la Spitalul SRI au refuzat să ajute o femeie rănită, căzută la ei la poartă in urma unui grav accident. "Că doar nu e treaba lor să salveze vieți. Citiți și, vă rog, distribuiți. Poate ajunge unde trebuie, la Helvig, la cine ar putea să le facă ceva. Până atunci, să le fie rușine. Dar nu cred că știu ce-i aia. Și nici nu le face nimeni nimic", scrie jurnalista Cora Muntean pe Facebook citând declarația unui martor ocular.

"Acum o jumatate de ora o masina a lovit o femeie pe trecerea de pietoni din fata parcului Kiseleff, pe str arh Ion Mincu, colt cu Barbu Delavrancea. O loveste tare, femeia zboara cativa metri si ramane rastignita pe asfaltul ud si rece, constienta dar in stare de soc. Martorii suna la 112, politia vine imediat, SMURD in 20 min. In acest rastimp, pana la venirea SMURD, oamenii stransi la fata locului fug la usa Spitalului SRI Agrippa Ionescu, aflat vreo 70m mai sus, si disperati cer ajutor. Iese un domn gradat si spune sec ca ei nu sunt spital de urgenta, victima daca e lovita la cap nu trebuie miscata iar ei oricum nu au guler cervical si targa. Oamenii socati ii roaga sa trimita pe cineva la fata locului si tot sec li se raspunde ca Spitalul SRI nu poate disponibiliza nici un medic sau asistenta.Eu am ajuns la locul accidentului putin inainte de SMURD, victima era jos pe asfalt unde ramasese de 20 min. Am rugat politistul sa puna o patura pe ea si sa-i tinem o umbrela deasupra caci femeia mai si tremura toata. In afara de tragedie (femeia mai este si mama singura cu un copil acasa) m-a socat atitudinea celor de la Spitalul SRI 'Agrippa Ionescu'. Voua vi se pare normala atitudinea lor ca eu tremur de nervi si indignare. Si sunt socata! Cum sa zaca un om pe jos, ranit, la usa spitalului si spitalul sa nu faca nimic nimic? Macar un gest de empatie umana daca nu un gest medical".