Cercetare Universitatea Oxford: Anticorpii rezultați după trecerea prin boala Covid-19 oferă protecție doi ani împotriva formelor severe!

Un studiu al Universitatii Oxford arată că, după infectarea cu Covid-19, anticorpii rezultati de la trecerea prin boală protejează împotriva reinfectării pentru o perioadă de un an și jumătate până la doi ani. Mai mult, ei ajută la evitarea formelor severe ale bolii timp de câțiva ani.

Avocata Elena Radu prezintă un document de-a dreptul scandalos pe pagina sa de facebook. In plina pandemie si in lipsa paturilor din spitale, PNL cere reducerea numarului acestora pe motiv ca in Romania ar fi prea multe dupa cum recomanda OMS.