Capii și complicii mafiei funciare din Oradea

Așa cum am promis în articolul ,,Mafia funciară favorizată de primăria și justiția orădeană", vom continua cu o suită de articole documentate și interesante la adresa mafiei samsarilor de terenuri din Oradea și a complicilor sau protectorilor lor din instituțiile publice.

În ultimii 15-16 ani, perioadă care coincide cu era Bolojan de la primărie și de la Consiliul Județean, la Oradea s-a structurat cea mai mare și puternică mafie funciară din țară, depășită doar în capitală și în județul Ilfov. Sub acest aspect, Oradea depășește Clujul, Timișoara, Brașovul și Iașiul, orașe cu populație cu 40-50% mai mare. Cum a fost posibil ca urbea de pe Crișul Repede să devină un rai al samsarilor de terenuri, al așa-zisei mafii funciare? Pentru că a beneficiat de sprijinul substanțial al factorului politic, al unor funcționari publici inclusiv cu funcții de conducere din administrația publică locală și din instituții deconcentrate ale statului, îndeosebi din Oficiul Județean de Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor, precum și al unor avocați, notari și judecători racolați și cointeresați, dar și al unor șefi locali de servicii secrete.

Pater famiglias și locotenentul Hirțea

Această mafie este constituită din samsari de terenuri situate în municipiul Oradea sau în localitățile limitrofe, cu o utilitate și implicit valoare deosebită, care au realizat beneficii de multe milioane de euro într-un deceniu și jumătate. Samsarii aveau surse de informații în primărie de la care aflau date despre proiectele edilitare ale municipalității și despre proiectele dezvoltatorilor imobiliari, precum și date de identificare ale persoanelor care obținuseră adeverințe și titluri de proprietate pentru terenurile de interes. Ulterior, abordau aceste persoane și le convingeau să le vândă lor terenurile la prețuri relativ modice, după care le revindeau unor dezvoltatori imobiliari sau chiar primăriei, care le cumpăra direct sau le expropria cu plata unor despăgubiri substanțiale.

Capul mafiei funciare din Oradea este considerat Mihail Pater (nume predestinat parcă), care este originar din județul Bihor, din localitatea Husasău de Criș și are reședința într-o casă din Oradea. A obținut cetățenia austriacă și și-a stabilit domiciliul în Viena, sperând că statutul de cetățean străin îi va conferi o anumită imunitate. A obținut două licențe, în drept și în teologie, dar nu a avut nicio meserie și nu a exercitat nicio profesie. A avut doar ocupația de escroc și încă unul patentat, cu acoperire de consultant în probleme de fond funciar. Inclusiv tatăl său, care a fost preot și protopop greco-catolic în Statele Unite ale Americii, s-a exprimat că fiul nu prezintă încredere. Cert este că acest pater famiglias și ciracii săi au obținut sute de mii, chiar milioane de euro din aceste afaceri sau, mai bine zis, escrocherii imobiliare.

Pater are de mai mulți ani un locotenent în persoana lui Călin Hirțea, tehnician de profesie, care a fost angajat în Primăria Oradea, la Direcția de Sistematizare și Urbanism. În 2013 a fost obligat să demisioneze și să plece din primărie după ce la adresa sa au fost lansate acuzații că ar fi pretins sume de bani de la unii investitori imobiliari. Printre altele a fost acuzat că ar fi pretins o mită substanțială de la firma germană care deține lanțul de magazine Kaufland, care a făcut demersuri la primăria orădeană pentru construirea unui magazin în zona de est a orașului.

Neamțul supervizor și finanțator

Herr Pater mai are un colaborator important, cu statut de coordonator și finanțator, un fel de supervizor, în persoana cetățeanului german Bernhard Kubon, cu domiciliul în orașul Saaldorf din Germania și cu reședință în România, în localitatea Husasău de Criș, la casa părintească a lui Mihail Pater. ,,Austriacul" Pater s-a combinat cu neamțul Kubon de vreun deceniu încoace. Conform datelor furnizate de OJCPI Bihor, intrepridul cetățean german a reușit să obțină și să dețină nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos. Toate aceste terenuri figurează pe persoana fizică autorizată KUBON G. PFA, care are sediu declarat tot în satul Husasău de Criș. Curios și dubios este că neamțul lacom, versat și versatil nu a captat nici atenția Primăriei Oradea sau a Prefecturii județului Bihor nici atenția Fiscului și a SRI, având în vedere că o cumpărare atât de masivă de terenuri poate reprezenta o vulnerabilitate la securitatea națională.

Conform unor surse bine informate, Bernhard Kubon a făcut achiziții importante de terenuri și în alte state europene, cum ar fi Austria, Belgia și Olanda, rezultând că acesta dispune de sume fabuloase de bani, cu o proveniență necunoscută. Se vehiculează că ar spăla banii mafiei ruse, dar nu este exclus să ruleze banii unor servicii secrete, având în vedere protecția de care se bucură în România. De exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), a unui teren pe care Kubon l-a achiziționat în mod fraudulos în zona Lotus, cu ajutorul lui Pater. Și mai strigător la cer este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ. Pe rolul Tribunalului Bihor există procese prin care megaescrocii Pater și Kubon, reprezentați de un avocat infractor, solicită Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul zecilor de milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință unor terenuri obținute prin modul de operare patentat.

Principala cârtiță din primărie

În urma investigațiilor intreprinse, am stabilit că austro-românul Pater are conexiuni cu angajați și șefi de la anumite direcții și servicii ale primăriei orădene (sistematizare, urbanism, fond funciar, juridic), precum și cu secretarul general al acesteia. Potrivit surselor noastre, Mihail Pater s-ar fi apropiat cel mai tare de șefa Direcției Juridice din Primăria Oradea, Eugenia Borbei, care a fost una din colaboratoarele cele mai apropiate ale primarului Ilie Bolojan, actualmente secretar general al Municipiului Oradea. Aceasta a devenit funcționara din primărie cea mai apropiată și mai căutată de capii mafiei samsarilor de terenuri din Oradea. În 2013 a fost suspendată din funcția de șefă a Comisiei Juridice după ce a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor întrucât a împiedicat comisia locală de fond funciar să emită un titlu de proprietate pentru un teren câștigat în instanță de moștenitorul titularilor, pentru că era folosit de niște prieteni ai părinților săi. Instanța de judecată a decis trimiterea cauzei spre competentă soluționare DNA Oradea, dar vajnicii procurori anticorupție din ,,unitatea de elită" din vestul țării, au clasat dosarul pe Crișul repede înainte, cu motivarea hilară că fapta nu este prevăzută de legea penală.

După ce a reușit să scape necondamnată, cucoana Eugenia a fost promovată secretar general al Municipiului Oradea, fiind considerată indispenabilă atât de conducerea primăriei cât și de mafia samsarilor de terenuri. Borbei și subalternii săi juriști sunt acuzați de orădeni că, datorită complicității sau neglijenței, municipalitatea a pierdut o mare parte din terenurile deținute în proprietate în zona Salca, care au fost alocate pentru proiectul unei zone de agrement și recreere în mandatul primarului Petru Filip și relocate pentru proiectul Grădins Urbană Nufărul sub primarul Ilie Bolojan. Aceste terenuri au fost retrocedate foștilor proprietari și acaparate de samsari imobiliari, de la care au fost cumpărate de primărie la prețuri mult mai mari, fiindcă juriștii acesteia nu au făcut demersurile necesare pentru înscrierea acestora în domeniul public al municipalității.

Pater and co. au fost apropiați și favorizați și de actualul prefect al județului Bihor, Marcel Dragoș, de profesie inginer topograf, care a fost numit în această funcție în vara anului trecut. Dragoș are un trecut neguros în funcțiile de director al Administrației Fondului Imobiliar din Primăria Oradea și de inginer șef și director al OJCPI Bihor, în care a fost un jolly-joker al mafiei funciare locale. Înainte de a fi numit prefect, a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Oradea, în care a avut în coordonare Administrația Fondului Imobiliar.

Avocatul Diavolului, Măduța și Șpăguța

Supersamsarii Pater, Kubon și Hirțea au fost și sunt consiliați și reprezentați juridic de doi avocați din Baroul Bihor care au soțiile judecătoare la Curtea de Apel Oradea, Ilie Ionel Măduța și Adrian Pop. Soția primului dintre ei este judecătoarea Doina Măduța, care deține de vreun an... funcția de președinte al Secției I Civile a Curții de Apel. Aceasta este o judecătoare mediocră și controversată, care este acuzată de unii de tranzacționism judiciar ca să nu zic denegare de dreptate. Dânsa aspiră deja să devină cât mai curând președinta Curții de Apel Oradea, sperând că actuala președintă nu va candida pentru al doilea mandat și mizând pe sprijinul factorului politic, respectiv al liderilor liberali din Bihor. Dacă nu-i iese această pasiență, o bate gândul și soțul să devină, cu ajutorul galbenilor, judecătoare la Înalta Curte. Soțul Ilie are o reputație proastă în rândul colegilor avocați, dar și în cadrul comunității baptiste de la Biserica Emanuel din Oradea, care nu agreează să devină pastor al acesteia din motive de moralitate.

Recent am aflat dintr-un articol publicat pe site-ul ziarului Adevărul că avocatul Măduța a fost arestat pentru trafic de influență de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara în data de 21 decembrie 2001. Acuzația a fost că ar fi pretins familiei unui inculpat arestat suma de 10.000 de mărci germane, cu promisiunea că-i va remite judecătorilor pentru a fi pus în libertate. Noi știm, dar îi propunem un test de sinceritate în care să spună colegilor, clienților, fraților de credință și publicului bihorean pentru cu ce pedeapsă a fost miluit în primă instanță și ce înger păzitor l-a făcut scăpat la instanța judiciară supremă. Dintr-un ziar bihorean, am aflat că, din lăcomie nemăsurată, judecătoarea Măduța și soțul său iubitor l-au implicat într-o tranzacție imobiliară pe fiul lor la vârsta de 12 ani, iar, după ce a devenit major, l-au pus să le doneze terenul părinților atât de grijulii, finalizând astfel, cel mai probabil, o operațiune de mită mascată.

Extrem de dubios este că avocatul Măduța a ajuns de mulți ani avocatul preferat atât al supersamsarilor bihoreni cât și al Primăriei Oradea în litigiile legate de înscrieri în CF, expropieri și despăgubiri, pe care le vom prezenta țării și organelor în articole viitoare. Avocatul Diavolului l-a luat ajutor pe Adrian Pop, un avocățel cu aere și fumuri neacoperite de tărtăcuță, care vrea să facă și pe judecătorul și poliția sălii, motive pentru care nu este agreat de mulți colegi de barou. Soția sa Florica-Patricia Pop este judecătoare tot la Secția I Civilă a Curții de Apel Oradea și face parte din categoria care crede că a inventat roata pătrată și apa caldă.

De 3 X Măduța

Triada Prater -Kubon-Hirțea beneficiază și de serviciile neguroase, de multe ori cu iz penal, ale anumitor notari publici din Oradea, preponderent ale notarei Ioana Adina Măduța, care se pare că este rudenie cu avocatul cu același nume și renume. Super-samsarii au fost însă deserviți și de alți notari, ca Ioana Bot, fiica unui fost lider și parlamentar liberal bihorean. Reamintim că liderii mafiei funciare orădene funcționarii cumpărați de la primărie, avocații și notarii care-i deservesc, judecătorii care le fac jocurile și șefii locali de servicii secrete care i-au protejat contracost constituie un veritabil grup de crimă organizată, care a intrat deja sub periscopul DNA și al ANI. Referitor la corupția endemică de pe axa Primăria Oradea-Curtea de Apel Oradea au fost sesizate și Rețeaua SIBENIK (Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției) pentru prevenirea și combaterea săvârșirii faptelor de corupție, precum Grupul de State împotriva Corupției GRECO. Magistrații bihoreni care au favorizat și protejat această mafie funciară au încălcat cel puțin doi piloni importanți din Strategia Națională Anticorupție și au intrat sub incidența unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor de corupție.

Vom reveni cu modul de operare al triadei Pater-Kubon-Hirțea, cu referire specială la cazurile Salca și Lotus și la foștii proprietari Mihalek Gyorgy Ferenc și Molnar Iuliu.

Valer Marian