Chelnerii au autorizatie sa opereze date cu caracter personal? Mergi la terasa si risti sa ti se sparga casa sau o autoizolare de 14 zile

Odata cu deschiderea teraselor de la 1 iunie 2020, pe motiv de relaxare a pandemiei, ceea ce e firesc, guvernul a introdus o serie de masuri de protectie, unele dintre ele total nefiresti, mai ales ca se bat cap in cap cu legislatia in vigoare.

De pilda protectia datelor personale si operarea cu date cu caracter personal. Noile reguli impun ca mersul la terase sa se faca in baza unei rezervari de locuri, intrucat sa se evite supraaglomerarea, iar restaurantele sa-si poata programa clientii in limita locurilor diponibile. Cu atat mai mult cu cat distanta intre clienti trebuie sa fie de 1,5 m iar intre mese de 2 m, ceea ce duce la micsorarea substantiala a locurilor, iar servitul "in picioare" este interzis.

Rezervari se faceau si inainte si fireste ca erau nominale, adica persoana fizica isi spunea numele telefonic, pentru ce persoana se face rezervarea si pentru cate locuri, dar puteai sa spui orice nume, sau orice firma. Conform noilor norme, dupa ce s-a facut rezervarea si dupa ce persoanele s-au instalat la masa, regulamentar, maximum patru persoane, cu minim 1,5 m intre ele, vine chelnerul purtand masca si manusi, sau un alt reprezentant al restaurantului si cere datele (nume, prenume si adresa) din cartea de identitate, pentru o eventuala ancheta epidemiologica in caz ca unul din consumatori se dovedeste ulterior a fi infectat cu coronavirus si cu posibilitatea de a-i fi infectat si pe ceilalti care au fost prezenti pe terasa (deci, in aer liber, acolo unde transmiterea e cu mult scazuta). In plus, tot din cartea de identitate poate vedea ca la o masa stau persoane care sunt din familie si locuiesc impreuna, caz in care nu se mai aplica regula distantarii de 1,5 m.

Din acest moment, chelnerii sau reprezentantii teraselor devin ilegal operatori cu date cu caracter personal, neavand autorizatie in acest sens, plus ca intervin in ceea ce se cheama intimitatea persoanelor, putand afla din cartile de identitate cine cu cine a stat la masa, al o intalnire de afaceri, cu prietena sau amanta etc., situatii protejate prin lege, mai ales ca lanseaza suspiciuni de santaj sau de actiuni de alta natura cu persoane publice, demnitari etc. Si mai mult, legat de aceste suspiciuni, cum au fost cazuri in trecut, exista si intentii infractionale, hotii putand fi informati ca la o anume adresa nu e nimeni acasa ca sunt la restaurant. Si mai exista multe de astfel de aspecte.

Si, deloc de neglijat, in caz de ancheta epidemiologica, daca apare vreun purtator de coronavirus, toti cei de la terasa care au ocupat loc in intervalul orar in care a fost si persoana infectata intra automat in autoizolare, conform legii, de 14 zile. Cu alte cuvinte, daca mergi la terasa, pe langa alte riscuri legate de datele cu caracter personal si intimitatea persoanei, risti sa intri in autoizolare de doua saptamani.