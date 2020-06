Cine e mai mare-n Gradea?! Sorina "Soneria" Matei detasata in interes de "serviciu" la TVR, pe banii romanilor si in favoarea rușilor

Se pregateste o miscare strategica pe piata media, iar cand zicem strategica nu facem vreo figura de stil, ci vorbim la propriu, dat fiind ca personajele in cauza servesc interese ale gruparilor operative, in scop demonstrat manipulatoriu, care sa influenteze opinia publica in directii precomandate.

Sefa de la TVR, controversata Doinea Gradea, care a fost propulsata in pompoasa functie de presedinte - director general al postului public la propunerea expresa a fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea (actualmente incarcerat dupa sentinta din dosarul "Bombonica"), o va angaja - pe linie de "serviciu" - pe Sorina Matei, poreclita in lumea presei "Soneria", pentru timbrul vocal deosebit de penetrant, dupa cum ne-au relatat surse din institutie.

Jurnalista in cauza are o cariera agitata: a fost data afara de B1TV pentru "propaganda rusa", susținută de ziare precum Sputnik, o publicatie online care ataca cu regularitate SUA și sprijină acțiunile rușilor, fiind un principal instrument de dezinformare-manipulare. Ea a mai trecut pe la Antena 3, Realitatea TV, Digi24 si RTV, inainte de B1TV, neratand niciun post de stiri, ca rampa de influentare a telespectatorilor.

De la toate posturile enumerate a plecat fie cu scandal, fie a fost demisa, dupa care au urmat procese grele in instanta. Jurnalista este binecunoscuta si ca da in judecata colegii de breasla, ceea ce se intampla foarte rar, in mod normal, in lumea presei. Sorina Matei urmează ca, la randu-i, sa-si primeasca recompensa din partea PSD, dar pe banii romanilor si in favoarea rușilor. Atat trecutul scandalos al Sorinei Matei, dar si cel al sefei Doina Gradea, se pot lesne verifica la o simpla cautare pe Google.