Cinteza (BNR): Se fac verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata. DIICOT a deschis o actiune penala

Se fac verificari ample la 16 - 17 banci, in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a anuntat Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, DIICOT a si deschis o actiune penala in acest sens.

El subliniaza ca riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ. "Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate.

In ciuda avertismentelor pe care le-am facut in toata perioada asta si continuam sa le facem, ultima scrisoare a plecat sub semnatura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capata amploare riscul de frauda facuta pe teritoriul Romaniei. Frauda este externa, dar prin felul in care s-au aplicat aici normele de cunoastere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spalare de bani initiat undeva in strainatate si continuat pe teritoriul tarii noastre.

In momentul de fata la Asociatia Romana a Bancilor am comunicat deja la ultima intalnire. Serviciul nostru care are sarcina verificari in domeniul prevenirii spalarii banilor face verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata si pe care o descriem in scrisoarea de care va vorbeam emisa pe 20 februarie", a spus Nicolae Cinteza, la conferinta "Anul financiar bancar 2020", organizata de FinMedia si Piata Financiara.

El a mentionat ca a fost deschisa o actiune penala de catre DIICOT si ca cel putina una dintre banci pare "a fi foarte implicata in a favoriza spalarea de bani, operatiunile derulandu-se printr-o singura unitate si existand indicii suficiente ca aceste costuri sa fie inchise".

"V-am spus si va repet, nu ezitati sa inchideti conturi atunci cand aveti cea mai mica suspiciune ca se fac tranzactii care va pot cauza necazuri. E foarte periculos. Si indicii va spun, sunt suficiente. Vi le spuneam in adresa respectiva. Si ceea ce s-a intamplat la banca aceasta imi aduce aminte de complicitatile despre care s-a tot vorbit in cazul Danske Bank. Sa dea Dumnezeu sa nu fie ceva de felul acela, dar nu inteleg cum vin si se deschid o sumedenie de conturi.

Vezi ca sunt in spate numai cetateni din comuna Ghimpati din judetul Giurgiu. Vezi ca toate au sediul la aceeasi adresa, un avocat. Vezi ca multi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetateni ucraineni sau rusi in spatele lor si totusi continui sa deschizi astfel de conturi.

Iar sumele acestea veneau de undeva din strainatate. Un SRL din comuna care are actionar tot pe cineva din comuna Ghimpati primeste sume din strainatate printr-un mecanism pe care nu-l cunosteam, e adevarat, dar prima operatiune in contul respectiv e o suma transferata din strainatate si acolo fraudata printr-un mecanism pe care il descriem in scrisoare", a mentionat Nicolae Cinteza.

El a precizat ca in acest caz acuzatia care vine de la firme de avocatura este ca bancile nu au aplicat normele de cunoastere a clientelei si tranzactiile s-au facut prin incalcarea acestor norme.