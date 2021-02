Codrin Stefanescu continua razboiul cu diaspora: "Va meritati soarta. Isi bat joc de voi in fiecare zi"

Codrin Stefanescu, fost secretar al PSD, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook a atacat "diaspora", transmitand ca romanii plecati peste granite isi merita toate atacurile de care au parte acum din partea coalitiei, pentru ca i-au votat.

"Dragi diasporezi, ati stat la cozi imense ca sa-i votati pe rezistii vostri! Ati urlat, ne-ati injurat, ati aprins luminitele telefoanelor la mitinguri minutios dirijate de papusarii din spate! Ati sustinut toate aberatiile, minciunile si mizeriile promovate de un sistem putred si profund anti-romanesc! V-au manipulat, folosit si utilizat ca sa puna mana pe putere! Toti copiii fostilor tortionari, securisti si comunisti au ajuns azi ministri, secretari de stat, parlamentari! Iar acum isi bat jos de voi in fiecare zi! Cu mult cinism, cu multa rautate! Poate voi meritati ceea ce ati votat! Insa nu meritam noi, ceilalti!", scrie Codrin Stefanescu pe Facebook.

Fara a specifica exact unde anume au fost inselati romanii de peste hotare, postarea sa a fost o predica catre propriul cor, multe din raspunsurile primite fiind de aprobare. "Diasporenilor le plac lozincile habar nu au ce e in tara!", "Cu riscul de a-mi atrage antipatii, imi exprim opinia ca nu este corect ca un roman care sta de ani sau zeci de ani in alta tara sa voteze conducatorii tarii in care eu stau... e democratic, e dreptul celor din diaspora sa voteze ptr.alegerile din Romania, stiu! Eu daca as locui in alta tara m-as abtine sa votez la alegerile din Romania", sau "Am prieteni in Anglia care asta au facut. Le-am spus sa vina in tara sa traiasca cu cine au votat", au fost cateva din raspunsurile primite.