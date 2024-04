Conduc primariile de cad pomii in urma tandemului Nicusor Dan - Ciprian Ciucu. La un pas de tragedie langa un teren de joaca pentru copii

La un pas de tragedie in Bucuresti, unde in urma unui vant puternic, un copac s-a rupt in sectorul 6, pe aleea Tincani din Drumul Taberei. Copacul a produs daune serioase unei masini care era parcata.

Dar, cel mai rau era ca ar fi putut sa pice, daca directia vantului ar fi fost opusa, chiar pe terenul de joaca din vecinatate, unde se aflau cu ceva timp mai devreme cativa copii. Noroc ca parintii acestora i-au luat din zona cand s-a intetit vantul. Copacul pica iata in sectorul pastorit de Ciprian Ciucu, care la randul lui da vina pe Nicusor Dan ca nu-i da avizele necesare pentru a elimina pomii periculosi.