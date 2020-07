Conspiraţioniştii nu cred nici în lacrimile Andreei Esca. Zeci de mesaje în care vedeta este acuzată de minciună şi manipulare: "Oscar curat"

După ce a confirmat într-un interviu la Ştirile Pro TV că a avut COVID-19 şi că soţul ei, Alexandre Eram, a fost în stare gravă, Andreea Esca a fost asaltată de mesaje în care este acuzată de minciună şi manipulare.

Într-un interviu acordat jurnalistului Cosmin Stan, luni seară, la Ştirile PRO TV, Andreea Esca a confirmat zvonurile că a contractat virusul SARS-CoV-2. Vedeta a povestit şi că soţul ei, Alexandre Eram, în vârstă de 50 de ani, a făcut o formă gravă de COVID-19 şi că a fost internat zile la rând la Terapie Intensivă. De altfel, omul de afaceri francez se află încă internat la Victor Babeş.

Andreea Esca a povestit, cu lacrimi în ochi, despre experienţa din spital şi i-a îndemnat pe români „să nu lase garda jos", să poarte măşti de protecţie şi să respecte regulile de distanţare socială.

Cu toate astea, conspiraţioniştii nu cred nici în lacrimile Andreei Esca, unul dintre jurnaliştii cu cea mai mare credibilitate în România. Pe reţelele de socializare au curs mesaje în care vedeta Pro TV este acuzată de minciună şi manipulare, dar şi că ar fi fost plătită să spună la TV că a avut COVID-19. Ceea ce este ironic, având în vedere că Andreea Esca e departe de a fi o persoană cu griji financiare, cu atât mai mult cu cât românii şi-au manifestat constant interesul faţă de „salariul" vedetei PRO TV.

În interviul de la Ştirile PRO TV, Andreea Esca a mărturisit şi cum şi-a dat seama că este infectată, la câteva zile după ce soţul şi copilul ei, Aris, au fost internaţi în spital. Ştirista a povestit că şi-a mai făcut un test după ce şi-a dat seama că şi-a pierdut simţul mirosului, în timp ce gătea. Prilej pentru conspiraţionişti să o acuze de minciună: „Mănâncă Andreea Esca cartofi cu usturoi? Hai să fim serioşi, păcat că minte cu neruşinare", scrie cineva într-un comentariu pe Facebook.

„Dacă totuşi ai avut acest virus, nu trebuia să spui pe post, nu mai băga panică în oameni, suntem şi noi responsabili de aşa ceva. Să-ţi fie ruşine!", se arată într-un alt comentariu. Altele nici nu pot fi reproduse. În alte zeci de comentarii, Andreea Esca este acuzată că a luat bani pentru a spune că a fost bolnavă de COVID-19 şi că „joacă un teatru ieftin". Un exemplu este comentariul de mai jos:

„Tuşesc şi am frisoane din decembrie de anul trecut şi nu am murit de Covid-19. Muncesc împreună cu peste 2000 de oameni la grămadă într-un abator din Anglia şi unul nu are nimic, nu-i unul bolnav", scrie o altă persoană. „Nu a mai plâns Esca la TV de la moartea lui Michael Jackson, care purta mască de acum 30 de ani. Oscar curat!", comentează altcineva.

Teoriile conspiraţiei s-au îndreptat şi către postul PRO TV. „PRO TV este deţinut de CME, care este deţinut de CNN şi deci de Ted Turner care este unul din stăpânii lumii... Doar nu credeaţi că PRO TV a apărut de nicăieri în România", se arată într-un comentariu. O altă persoană a scris că „Pro TV este deţinut de chinezi".