Copila de un an, cazuta in Dunare, readusa la viata de un asistent medical aflat in timpul liber

O fetita in varsta de un an a cazut, sambata, in Dunare, din barca in care se plimba impreuna cu parintii ei. Copila a fost salvata de inotatorii care se aflau in zona. Din cauza starii precare de sanatate, insa, micuta a intrat in stop cardio-respirator.

Un asistent medical, aflat in timpul liber, a reusit sa o resusciteze si sa ii mentina functiile vitale pana la sosirea unui echipaj SMURD. Fetita a fost preluata de elicopterul SMURD Galati si transportata la Spitalul de Copii, in stare stabila, dar grava, mai arata sursa citata.