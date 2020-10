Coronavirusul rezista 9 ore pe piele, de 5 ori mai putin decat cel gripal sezonier (studiu)

Coronavirusul ramane activ pe piele timp de noua ore, au constatat cercetatorii japonezi, care confirma necesitatea spalarii frecvente a mainilor in lupta impotriva pandemiei Covid-19.

Spre deosebire de coronavirus, agentul patogen care provoaca gripa supravietuieste pe piele aproximativ 1,8 ore, se arata intr-un studiu publicat in jurnalul Clinical Infectious Diseases. "Supravietuirea timp de noua ore a SARS-CoV-2 pe pielea omului poate creste riscul de transmitere prin contact comparativ cu virusul gripal A, accelerand astfel pandemia", se arata in studiu.

Cercetatorii japonezi au testat esantioane de piele prelevate de la specimene de autopsie la aproximativ o zi de la deces. Coronavirusul si virusul gripal devin inactive in 15 secunde, prin aplicarea etanolului, care este utilizat in dezinfectantii pentru maini. "Supravietuirea de mai lunga durata a SARS-CoV-2 pe piele creste riscul transmiterii prin contact, dar igiena mainilor poate reduce riscul", se mentioneaza in studiu.

Studiul sustine recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii de spalare in mod regulat si corect a mainilor pentru limitarea transmiterii virusului. De la startul pandemiei si pana acum, la nivel global s-au inregistrat 39,6 milioane de cazuri de infectare si 1.109.838 de decese cauzate de Covid-19.