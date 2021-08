Consultantul politic Cozmin Gușă "taxeaza" in felu-i caracteristic momentul "adormirii" lui Joe Biden la intalnirea cu primul-ministru al Israelului.

"Aleluia BIDEN, somn ușor AMERICA! Biden adoarme la întâlnirea cu premierul Israelului. Cine ar mai păzi acum democrația americană dacă n-ar veghea românul Mircea Toma de la CNA??!", scrie Cozmin Gușă pe pagina sa de Facebook.

JOE BIDEN ȘI-A AMINTIT DE ROMÂNIA: A SESIZAT CNA SĂ PENALIZEZE UN RADIO PENTRU CĂ A PUS LA ÎNDOIALĂ DEMOCRAȚIA DIN SUA ...

După 32 de ani revine celebrul "MIRCEA, FĂ-TE CĂ LUCREZI (presa)!", mai scrie Cozmin Gușă.

Știrea a fost publicată vineri de paginademedia și zice așa:

"CNA. Cozmin Guşă, fostul patron al Realitatea Plus, a atras o somaţie publică pentru Gold FM, post de radio deţinut de fiul său, Cosmin Guşă.Publicitate

Din ce motiv? Cozmin Guşă a pus la îndoială democraţia din America, în cadrul emisiunii „Ce-i în Guşă şi-n căpuşă". Membrii CNA au analizat ediţia emisiunii din 10 iunie 2021, în care a fost invitat Adrian Severin, fost europarlamentar.

Concluzia forului: "lipsă de obiectivitate" din partea moderatorului Cozmin Guşă.

Subiectul emisiunii: analiză cu sinteze privind primul turneu european din mandat al preşedintelui american Joe Biden, turneu început pe 10 Iunie.

Somaţia publică a fost propusă de Mircea Toma pe motiv că a fost „lipsă de obiectivitate" în cadrul dezbaterilor din emisiune. Şapte membri au votat somaţia, iar Monica Gubernat a fost împotrivă. (...)"

Gluma din titlu cu Biden ce-ar fi sesizat CNA-ul am folosit-o pentru ca să subliniez mai bine că nici nu știm cine a reclamat GOLD FM, nici n-am fost chemat să argumentez de ce aș crede că eu și Adrian Severin am fost obiectivi, dar mai ales pentru ca să subliniez mai bine faptul că în SUA nu doar multe mijloace de presă, dar și foarte mulți americani, pun la îndoială în mod public democrația din statul unde trăiesc și muncesc. Și bineînțeles că nu-i penalizează nimeni, tocmai pentru că instituțiile de profil americane acționează (încă!) și-n baza amendamentului 1 din Constituția SUA, care prevede dreptul la liberă exprimare. Și-atunci americanii care cred că alegerile din 2020 au fost fraudate în favoarea lui Biden, pun la îndoială zilnic democrația de la ei, considerând că fundamentul acesteia ar fi alegerile libere și corecte. Acest lucru se-ntâmplă și-n România în cazul alegerilor de la Sectorul 1, dovezi se prezintă la radio și Tv și-n America și la noi, CNA nu s-a sesizat, dar în baza principiului simetriei (și-a spiritului de glumă) ar trebui să ne așteptăm ca organismele similare din SUA sau Franța să-i penalizeze pe cei de pe-acolo ce-ar pune la îndoială democrația din România, "reperând" astfel și onoarea franțuzoaicei-mondialiste, deja celebra Clotilde.

Dacă gândiți mai departe și-n acest spirit o să vă convingeți că nu-i de glumă totuși, acest mic eveniment din viața unui radio liber poate fi preludiul unor viitoare mari excese și împotriva altor entități mass-media, o să anexez la final fragmentele din emisiune analizate de către CNA, ca să fie mai clară aberația.

Vreau să subliniez în plus că artizanul tărășeniei împotriva GOLD FM a fost Mircea Toma (nu putea fi decât un clujean ... ???? ), și pentru ca să vă convingeți cât de tare îl recomanda CV-ul pentru funcția din CNA, dar și cât de înșelătoare pot fi CV-urile câteodată, vi-l prezint așa cum apare pe wikipedia (nu cum știu eu că e ...):

"Mircea Toma (23.12.1952, Cluj, Cluj-Napoca) este un jurnalist român. Este unul dintre fondatorii ziarului Academia Cațavencu[1].

Este președinte al Agenției de Monitorizare a Presei (AMP) și președinte al Asociației Pentru Conservarea Ariilor Protejate Biocultural Salvați Vama Veche.

Nepot al lui Gheorghe Pop, deținut politic în perioada interbelică.

Concluziile o să le trageți voi, eu repet doar voinicește în final îndemnul zilnic al radioului care-a fost totuși primul radio privat și liber din România, iar la înființare în 1993 se numea "Radio TOTAL" :

"Ca să fiți mai deștepți și azi, urmăriți GOLD FM pe 96,9 MHz în București și împrejurimi, iar în toată țara și diaspora, pe internet, la radiogoldfm.ro sau căutând GOLD FM LIVE!"

Fragmentele dialogului în baza cărora CNA a luat decizia:

Iată ce s-a zis în emisiune:

„Cozmin Guşă:

Eu am avut nişte cursuri care m-au format acolo la o vârstă când conta acest lucru, 26 de ani şi neplătindu-le eu ca şi Florin Câţu - nu-i aşa, care şi-a plătit cursurile în America, eu nu le-am plătit, le-a plătit Guvernul american şi atuncea într-un fel, în sensul ăsta datorez, dar vreau să adaug un bemol aicea: America ar fi fost extrem de importantă atâta timp cât emitea democraţie.

Ultimii ani însă şi mai ales 2020, ne-au convins pe mulţi că democraţia în formele ei, să spunem de alegeri libere sau de libertate de expresie, nu a mai corespuns democraţiei, mă rog definită de către americani, pentru că n-au mai existat: nici alegeri libere, nici libertate de expresie şi atuncea nu-i simt atât de mult lipsa, dacă nu mai exprimă democraţie.

Atâta timp cât exprimă democraţia, America era ceva foarte important în contrabalans cu autocraţiile, să le spunem doar aşa, din Rusia sau din China, dacă este să facem doar două referiri, acuma dacă găsim un alt soi de oligarhie practic la putere în Statele Unite, asimilabil autocraţiei, poate mai groaznică decât autocraţia, nu-i simt atât de mult lipsa în această balanţă.

Adrian Severin:

Vorbim de state care vor să ordoneze economia mondială când acestora sau alături de acestea nu participă China! Care este, unii zic deja primul actor mondial, prima putere economică mondială iar alţii zic a doua, la mică distanţă.

Când America vrea să ordoneze economia lumii în condiţiile în care datoria americană este în mâinile Chinei în cea mai mare parte a ei, ce putem noi să aşteptăm altceva decât de comunicate de presă pe care o altă, pe care presa destinatară să le umfle cu pompa ameţind oamenii.

Dar, vreau să vă spun că mulţi ascultându-mă, ar putea să tragă concluzia că eu am vorbit despre un conflict formal într-adevăr aparent de operetă, de vodevil, între cele şapte state, nu cele mai dezvoltate de acuma sau nu cele mai prospere economiceşte de acuma şi corporaţiile transnaţionale şi oligarhia sau plutocraţia globalizată.

Nu e vorba de asta, absolut deloc nu e vorba de asta, pentru că în realitate ceea ce le-au propus sunt lucruri pe care această plutocraţie le doreşte.

Sunt cele mai mici impozite şi cele mai ... sau taxe cu totul insuficiente, toţi economiştii spun chestiunea aceasta, că ele ar fi complet insuficiente pentru a aduce statelor fluxurile bugetare necesare stimulării economiilor lor şi promovării unor planuri minimale de justiţie socială.

De asemenea în cele câteva cuvinte în care şi-au exprimat ideile, putem înţelege că aceste corporaţii vizate sunt extrem de mulţumite că pot să evite regulile care li se propun .

Cozmin Guşă:

Ce-o mai fi NATO în ciuda acestor întâlniri de astăzi, în condiţiile în care şi a demonstrat "forţa" în ghilimele, în Ucraina, adică s-a dus plin de putere în Ucraina să se confrunte cu ruşii şi la niciun foc ci doar la nişte declaraţii de presă şi prezenţa unor trupe ruseşti si-a retras repede ambasadele, lăsându-i pe ucraineni cu ochii în soare, care ucraineni şi acum deşi sperau că vor fi primiţi de Biden înaintea întâlnirilor din iunie, au fost amânaţi pentru toamnă.

Adică nu e timp pentru Ucraina acum nici în NATO, nici în Rusia, deci de asta aş vrea să previzionezi despre ce s-ar putea întâmpla şi ce mai este NATO astăzi.

Adrian Severin:

Deci dincolo de acest discurs, ceea ce doreşte după părerea mea America este să îşi elibereze mâinile, pentru a putea să acţioneze eficient în zona cu adevărat importantă pentru ea şi aceasta este zona indo-pacifică.

Acolo şi când spun indo-pacifică puteţi avea un arc de cerc în faţa ochilor care merge de-a lungul graniţei sudice şi estice a Chinei.

Graniţa nordică a Chinei este o problemă, pentru că acolo în principal este Rusia şi fără îndoială că dacă acolo lucrurile nu vor sta cum trebuie din punctul de vedere al Americii, dacă această Antantă Cordială ca să o numesc aşa chino-rusă va exista în continuare, tot efortul sudic pe care îl fac şi sud-estic pe care îl fac americanii este lipsit de mari şanse de reuşită.

Şi atuncea ceea ce fără îndoială urmăreşte preşedintele Biden este să îşi asigure această zonă, ceea ce înseamnă şi mai mult decât atât şi anume să asigure şi zona euro-asiatică împreună cu partea europeană din spaţiul euroatlantic deci după părerea mea în acest moment pentru Statele Unite zona euro-atlantică este mult mai puţin importantă decât zona euro-asiatică, în centrul căreia se află cea mai, cel mai important jucător în această zonă fiind Rusia, pentru că o relaţie de un anumit tip de securitate, de siguranţă, de normalitate şi de bună cooperare cu zona euro-asiatică permite jocului indo-pacific al Statelor Unite să fie câştigător sau cel puţin să fie eficient."

Ce articol din Codul Audiovizualului a încălcat emisiunea lui Guşă:

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.