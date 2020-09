Creste numarul de infectari cu COVID-19 in toata Europa. Care este situatia in Romania, comparativ cu alte state

Mai bine de jumatate dintre statele europene au inregistrat, in ultimele doua saptamani, o crestere de peste 10% a numarului de infectari cu noul coronavirus. Franta a trecut de 13.200 de teste pozitive in ultimele 24 de ore, un record de la iesirea din carantina, iar Italia, cu peste 1.900 de cazuri noi, a inregistrat cel mai mare bilant zilnic de la inceputul lunii mai pana acum.

Germania a inregistrat sambata cel mai ridicat numar zilnic de cazuri de coronavirus din aprilie si pana acum, cu 2.297 de noi infectari, conform Institutului Robert Koch, relateaza AFP. Este cea mai mare crestere zilnica de cazuri oficial declarate de COVID-19, dupa 24 aprilie, a precizat institutul.

In total, circa 270.070 de persoane au fost testate pozitiv in Germania de la inceputul pandemiei, care a facut 9.384 de morti, dintre care sase in ultimele 24 de ore. Renania de Nord-Westfalia, cea mai populata regiune din Germania, si Bavaria sunt landurile cel mai puternic afectate de pandemie, fiecare cu circa 65.000 de cazuri oficial inregistrate. Germania efectueaza totusi aproximativ de doua ori mai multe teste pe saptamana in septembrie comparativ cu aprilie - un milion in prezent, fata de 500.000 in urma cu cinci luni.

In Marea Britanie, premierul Boris Johnson, care a vizitat santierul unei noi fabrici de vaccinuri, langa Oxford, a declarat ca tara sa se "confrunta cu al doilea val al pandemiei", insa spune ca nu vrea "absolut deloc" ca Regatul Unit sa treaca printr-un nou lockdown. Boris Johnson spune, insa, ca guvernul sau ar putea impune noi masuri restrictive, pentru a putea tine sub control pandemia provocata de COVID-19.

In Spania, masuri pentru limitarea deplasarilor si a adunarilor publice intra in vigoare, de luni, 21 septembrie, si in anumite parti ale regiunii Madrid. Nu mai putin de 860.000 de oameni sunt afectati de aceste noi restrictii.

Isabel Ayuso, primarul din Madrid, a declarat: "Sunt 37 de zone in comunitatea Madrid unde incidenta este mult mai mare ca in restul tarii, vorbim de 1.000 de infectii la 100.000 de locuitori. E foarte mult, de aceea suntem obligati sa luam o serie de masuri in zonele respective pentru a limita raspandirea virusului".

In Belgia, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.673 de cazuri noi de infectari, iar in total, de la inceputul pandemiei, in aceasta tara au fost diagnosticati cu COVID-19 nu mai putin de 99.649 de persoane.

In Polonia, 1.002 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in total fiind inregistrate, pana acum, 78.330 de bolnavi. In aceasta tara, de la inceputul pandemiei au murit de COVID-19 2.282 de persoane.

In Ungaria, de la inceputul pandemiei s-au inregistrat 809 cazuri de infectari cu noul coronavirus, iar pana acum, din cauza acestei boli, si-au pierdut viata 675 de oameni.

In Grecia, din totalul de 14.978 inregistrate de la inceputul epidemiei, 240 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. Pana acum, in Grecia, din cauza noului coronavirus au murit 331 de persoane.

In Romania, autoritatile au raportat sambata, 19 septembrie 2020, un numar de 1.333 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus, din 23.030 de teste efectuate, si 42 de decese, in ultimele 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 461 de pacienti. De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Romania au fost confirmate 111.550 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 89.119 de pacienti au fost declarati vindecati.