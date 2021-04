Crima socanta in Dallas: doi frati si-au macelarit familia dupa care s-au sinucis

O intreaga familie a fost ucisa intr-un cumplit masacru urmat de o dubla sinucidere petrecuta in Dallas. Doi frati si-au ucis sora, bunica si parintii dupa care s-au sinucis, anunta, Daily Mail.

Autoritatile au gasit luni cele sase trupuri neinsufletite ale unor membri imigranti din Bangladesh insa masacrul ar fi avut loc sambata. Sora geamana a lui unuia dintre frati, Farbin Tiwnhid, parintii Iren si Towhidul Islam si bunica de 77 de ani, Altafun Nessa, care venise in vizita si urma sa se intoarca luna viitoare in Bangladesh, au pierit sub furia celor doi baieti. Unul dintre frati, in varsta de 19 ani, a lasat o scrisoare de adio in care si-a explicat gestul.

"Hei tuturor. M-am omorat pe mine si pe familia mea. Daca tot voi muri, m-am gandit ca as putea la fel de bine sa atrag atentia" au fost primele sale cuvinte. A continuat spunand ca a fost diagnosticat cu depresie in clasa a IX-a. A primit medicamente, terapie, a gasit un grup de prieteni si a devenit popular. "Viata mea a fost perfecta, dar asta nu a schimbat faptul ca eram deprimat. Aveam in continuare dorinta de a ma taia sau de a ajunge sa plang singur. Am incercat sa-mi dublez medicamentele care au functionat, dar doar temporar. Fiecare solutie a fost intotdeauna temporara", scrie el.

Tot el a explicat decizia de a-si ucide familia inainte de a-si pune capat zilelor spunand ca cei dragi ar fi "nenorociti, si-ar petrece tot restul vietii simtind vinovatie, disperare si o multitudine de adjective care inseamna tristete. In loc sa trebuiasca sa ma ocup de consecintele sinuciderii mele, as putea sa le fac o favoare si sa ii iau cu mine. Niciunul dintre noi nu ar trebui sa se simta trist vreodata. Imi iubesc familia. Eu chiar o fac. Si tocmai de aceea am decis sa-i omor."

Farhan scrie ca planul pe care el si fratele sau l-au elaborat a fost simplu: "Avem doua arme. Eu iau una si ii impusc pe sora si pe bunica mea, in timp ce fratele meu ii ucide pe parinti cu celalalt pistol. Apoi ne impuscam singuri." El a mentionat si faptul ca "controlul armelor in SUA este o gluma", tot ce i-a trebuit fratelui sau pentru a obtine armele a fost sa mearga la un magazin si sa semneze niste formulare.