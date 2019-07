Criminalul din Faget a fost prins! Unde l-au gasit autoritatile

Tanarul care a ucis un barbat si a ranit alte cinci, miercuri, in zona orasului Faget, a fost prins de catre politisti joi dimineata intr-o masina, in apropiere de locuinta sa, individul neopunand rezistenta.

Potrivit unor surse judiciare, Ionel Boldea a fost prins de catre politisti joi dimineata, in jurul orei 02.00. Autorul crimei din Faget a fost depistat intr-o masina, in apropiere de locuinta sa din satul Bichigi. Oamenii legii nu au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare pentru imobilizarea lui, pentru ca barbatul de 33 de ani nu a opus rezistenta. La scurt timp dupa ce a fost incatusat le-a povestit celor de la fata locului ca o icoana de argint l-ar fi scos afara din casa si i-ar fi dat putere sa sparga capul unei femei cu piciorul. Dupa comiterea faptelor, atacatorul a stat ascuns intr-un pom. Apoi a vrut sa mearga acasa sa faca un dus, s-a urcat la volanul unei masini si la scurt timp a fost prins. Tanarul urmeaza sa fie dus la sediul Politiei din orasul Faget pentru a fi audiat.

Un tanar in varsta de 33 de ani a atacat, miercuri dimineata, un barbat si o femeie, sot si sotie, aflati la jogging intr-un parc din orasul Faget. Pe barbat l-a omorat in bataie, iar femeia a ajuns in stare grava la spital. De asemenea, individul s-a deplasat cu o bicicleta spre localitatea Temeresti, iar pe drum a mai batut trei persoane. Ulterior, a furat o masina, cu care a lovit un barbat. In incercarea de a-l prinde, politistii au tras trei focuri de arma asupra masinii, dar fara succes.

Miercuri, la scurt timp dupa crima comisa in parcul din Faget, au fost facute publice si cateva imagini in care apare Ionel Boldea. Astfel, pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din fata unui magazin din localitatea Temeresti, se poate observa cum individul incearca sa sparga usa localului, lovind-o cu pumnii si cu picioarele, dar nu reuseste. Aproximativ 200 de politisti au fost mobilizati cu scopul prinderii criminalului din Faget, fiind instituite filtre in patru judete. De asemenea, individul a fost cautat si cu ajutorul unui elicopter si al unei drone.