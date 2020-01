Cristina Țopescu, găsită moartă în casă. Care sunt variantele decesului

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în cașă duminică seară. Decesul a fost constatat aseară, de un echipaj de la ambulanţă. Pe corpul Cristinei Țopescu nu au fost găsite urme de violență, iar anchetatorii au precizat că prezentatoarea tv a murit în urmă cu mai multe zile.

În perioada următoare se va efectua expertiza medico-legală, dar a fost deschis și un dosar penal pentru a se afla de ce a murit jurnalista. Până atunci, apropiații Cristinei Țopescu au precizat că era în depresie, fiind afectată de decesul tatălui ei, marele comentator sportiv Cristian Țopescu.

Prietenă cu Cristina Țopescu, medicul Monica Pop a declarat la România TV: „Am înţeles că au fost găsite animalele în jurul ei. Întrebarea este ce i-a generat stopul. Nu pot să cred aşa ceva! V-aş ruga să nu mai spuneţi despre trupul ei că era nu ştiu cum. Vreau să se gândească toată lumea la ce fată era. Suferea de depresie, dar se trata. Am fost împreună cu ea la tatăl ei, a fost un şoc moartea lui, ea a sperat până în ultima clipă şi totul a fost un mare şoc pentru ea".

Totuși, Marie Jeanne Ion, prietena Cristinei Țopescu, a menționat că jurnalista nu avea nici o problemă de sănătate. „Ea dorea să facă lucruri pentru copiii ei. Cristina era foarte preocupată, pe lângă tot ce făcea pentru animale. Sunt absolut șocată. Nu am crezut că e adevărat. Fiecare dintre noi era ocupată cu altceva și nu am apucat să ne vedem. Anul ăsta nu am apucat să vorbesc cu ea. Se întâmpla să nu vorbim câte 2-3 săptămâni și apoi reluam. Era un om activ, extrem de dinamică, reușea să găseasca de fiecare dată o speranță în orice proiect. Nu avea probleme de sănătate. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa românească. Era un profesionist adevărat. A muncit toată viața, dar niciodată nu s-a ferit de muncă. Nu avea probleme financiare atât de grave. Era o persoană echilibrată, dar se enerva când lupta pentru o cauză și nu găsea înțelegere. Este o seară neagră pentru presa românească şi e greu de acceptat aşa ceva", a spus Marie Jeanne Ion la Realitatea.

„Da, a fost un moment delicat. Am fost anunţat de chestorul Vasilescu despre faptul că o vecină a anunţat la 112 suspiciunea ei cu privire la vecina Cristina, nu o mai văzuse pentru că maşina era nemişcată în faţa casei. S-au mobilizat forţele din zonă, s-a intrat în casă şi s-a realizat că este o tragedie şi că nu mai este printre noi Cristina Ţopescu. Este prea devreme să ne pronunţăm la variante, inclusiv sinuciderea sau un infarct, comoţie cerebrală. La momentul în care vom avea concluziile, evident, că le vom comunica şi opiniei publice", a comentat ministrul de Interne Marcel Vela.