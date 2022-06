Criza economică mondială a fost cauzată de lockdown-urile din timpul pandemiei, nu de războiul din Ucraina, potrivit Parlamentului britanic!

Inflația galopantă și criza globală a costului vieții sunt în mare parte rezultatul lockdown-ului, mai degrabă decât al războiului din Ucraina, adesea blamat cu privire la situația economică mondială, au fost informați legislatorii britanici.

Măsura drastică de a impune carantina în timpul pandemiei este cauza principală a dezastrului economic ce se abate asupra Marii Britanii, se arată într-un comunicat al Grupului parlamentar multipartinic de răspuns și recuperare în caz de pandemie (APPG).

Luând cuvântul în fața comisiei, profesorul de economie a sănătății de la Universitatea Nottingham, Marilyn James, a remarcat faptul că în raportul Imperial College London March 2020, întocmit de profesorul Neil Fergusson, care a cerut impunerea lockdown-ului, se preciza că "efectele economice ale măsurilor necesare pentru a atinge acest obiectiv politic vor fi profunde".

James a deplâns faptul că această predicție s-a adeverit, afirmând că, deși inflația a devenit mai vizibilă în acest an, în parte din cauza războiului din Ucraina, el a spus că această tendință a început în anul 2020 "care se va fi datorat în mare parte politicilor de lockdown".

Profesorul de economie de la Școala de afaceri a Universității din Nottingham, David Paton, a explicat că "sumele de bani uriașe" cheltuite de către guvern în timpul lockdown-ului pentru a susține întreprinderile închise și pentru a "plăti oameni sănătoși pentru a nu munci" au mascat "consecințele economice inevitabile pe care le vedem acum".

"Multe dintre problemele noastre actuale ar fi putut fi evitate dacă guvernul ar fi efectuat o analiză eficientă a raportului cost-beneficiu al lockdown-ului și al altor restricții", a declarat profesorul Paton.

Profesorul a continuat: "După ce a cheltuit sute de miliarde de dolari în timpul carantinei, guvernul a fost limitat în capacitatea sa de a oferi ajutor pentru criza costului vieții, care afectează în prezent țara, din cauza impactului asupra finanțelor publice generat de cheltuielile guvernamentale".

Omul de afaceri britanic Adam Cunningham a declarat că start-up-ul său a pierdut peste 120.000 de lire sterline în venituri pe o perioadă de 12 luni din cauza restricțiilor din timpul pandemiei. Ca o ofensă în plus, pentru că mica sa afacere era prea nouă, nu s-a calificat pentru niciuna dintre schemele de sprijin guvernamental, ceea ce l-a forțat să ia un împrumut pentru a rămâne în activitate.

"Mi-am luat un al doilea loc de muncă și am explorat toate căile posibile pentru a rămâne pe linia de plutire, dar a trebuit să plătesc împrumutul și în luna aprilie a acestui an nu am avut de ales decât să-mi închid afacerea", a declarat el.

"Avem nevoie de asigurări că măsurile de tip lockdown nu se vor mai întâmpla niciodată. Pagubele au fost imense și ireparabile. Falimente, oameni care și-au pierdut casele, care și-au luat viața pentru ceva care s-a dovedit că nu funcționează", a spus Cunningham.