CTP: Doamna „Ciocioacă", această „amică a poporului", se năpustește asupra agentului de pază de la M. Nasta. E amenințare de tip mafiot

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că amenințările senatoarei Diana Șoșoacă în timpul confruntărilor acesteia atât cu agenții de pază de la Institutul "Marius Nasta" cât și cu jandarmii din fața Ministerului Sănătății sunt de "tip mafiot", de "șefă de gașcă". Acesta a mai precizat că ceea ce a făcut senatoarea, prin asocierea cu protestele minerilor din Valea Jiului, este "neomenesc". Gazetarul susține că nu trebuie ignorat comportamentul ei.

„Doamnei îi spuneam până acum senatoarea «Cascada Urlătoarea». O să-i schimb apelativul cam o dată pe săptămână, pentru că e bine să facem lucrul ăsta. E foarte activă doamna. O să-i spun doamna «Balivernă» săptămâna asta. Doamna «Balivernă» mă interesează în primul rând din punct de vedere anatomic. Aici vedeți deschiderea pe care o realizează maxilarele doamnei, mandibula - cât se poate duce de jos. Există niște instantanee în care e mult mai mult decât atât, se apropie de ceea ce realizează un boa constrictor. Mă întreb dacă dânsa posedă cumva ceea ce se numește osul pătrat. Șerpii au osul pătrat, care e poziționat orizontal, și în clipa în care șarpele deschide gura - și o deschide formidabil - ca și doamna «Balivernă», se duce în poziție verticală, inserat în maxilare.

Sunteți curajos. Dorea să-l înghită pe omul ăla la care zbiera. Acolo era un om de ordine și această doamnă l-a amenințat în cel mai pur stil mafiot - «Dacă nu te dai la o parte din fața mea, nici nu știi ce-ai să pățești». Mi-a mai venit ceva...doamna «Ciocioacă», pentru că are foarte multe cioace în dotare. Îl amenință pe acel om, care are niște instrucțiuni. El este pus acolo să facă o treabă. Este un absolut nevinovat care își face fișa postului. Această «amică a poporului» se năpustește asupra lui, îl amenință în stil mafiot. Ce să obții din asta? Stimați simpatizanți ai doamnei «Ciocioacă», ce să obții amenințând și împingându-te cu agenții de pază? Sunt niște oameni care nu au nicio responsabilitate în legătură cu ce vrea să discute doamna cu ministrul. Au niște instrucțiuni - să nu lase pe nimeni să treacă. Doamna nu are dreptul să treacă pe acolo cu acea legitimație pe care o agită.

Să nu-și folosească legitimația de parlamentar în acest mod ticălos și ilegal, pentru că asta face cu această legitimație pe care o agită. În fața Ministerului Sănătății, acum două săptămâni, după Balș, acolo spunea jandarmilor «mă lăsați să intru eu singură sau vreți să intru cu toți ăștia din spatele meu în clădire?». Din nou, amenințare de șefă de bandă, de gașcă. Asta este esența comportamentului doamnei", a spus Cristian Tudor Popescu. Gazetarul susține că nu trebuie ignorat comportamentul senatoarei.

"E greu. Simplul fapt de a-i pronunța numele sau chiar a mă referi la această ființă este înjositor. Nu se poate să lași lucrurile astea. Sunt mulți care tac în clipa de față pentru că le este frică de deschiderea asta a maxilarelor cucoanei. «Cine știe ce mai scuipă în continuare, cum mai amenință și ce mai face?». Cineva trebuie să spună lucrurile astea, să le spună celor care o admiră pe doamna că sunt reduși mintal dacă pot să admire așa ceva. Aceste demersuri ale persoanei în cauză nu au niciun sens, nu duc la niciun rezultat, cu excepția umflării capitalului de imagine al acestei persoane", a afirmat acesta. Totodată, el spune că ceea ce Diana Șoșoacă a făcut în Valea Jiului, prin încercarea de a se asocia cu protestul minerilor, este "neomenesc, de o ticăloșie fără margini".