Cum "a dat cu Sasu" șeful ITM Satu Mare ca sa agonisească o avere impresionantă!

Cristian Sasu a reușit să strângă, în câțiva ani la șefia ITM și la Prefectura Satu Mare, o avere la care alții doar visează. Mașini, case, apartamente, motorete, terenuri sunt doar câteva din obiectele prin care angajatul statului, cu un salariu modest, a reușit să își facă mofturile.

În declarațiile de avere, care se află pe site-ul ITM Satu Mare, de-a lungul anilor acesta declara venituri modeste față de ce avere a sechestrat DNA și față de viața de huzur pe care o avea. Zi de zi mânca în restaurante, se plimba cu mașini luxoase, avea o adevărată pasiune pentru ceasuri, femei, iar sfârșiturile de săptămână le petrecea în diferite locuri la relaxare și distracții. De exemplu, în 2011, soția avea un venit de 5.661 lei tot anul, iar el 40.646 lei și în diferite conturi bancare avea la ING 39.000 lei, iar la Banca Transilvania avea 12.539 lei, în 2014 a declarat venituri de 59.761 lei, soția de 9800 lei și bani în conturi la 4 bănci, în valoare totală de 27.650 lei. În tot anul 2015 a realizat venituri de 48.246 lei, iar soția de 7024 lei, dar conturile i-au crescut la un total de 38.918,67 lei. Așadar, el avea venituri de 10.000-12.000 euro pe an, dar avea bani de mașini de lux, apartamente, motorete, ceasuri, restaurante, vacanțe de lux, ieșiri weekend de weekend, probabil că banii declarați ca și câștig pe un an întreg îi ajungeau pe o lună de cheltuieli la ce viață de lux ducea.

În aceeași perioadă, mai exact în 2014, când DNA a început urmărirea penală împotriva lui, remarcăm cu stupoare că șeful ITM are o avere extrem de mare. "Cum? Simplu, după perchezițiile DNA și după punerea lui sub învinuire, DNA Oradea îi pune sechestru pe 3 apartamente situate în Satu Mare, un autoturism Mercedes-Benz E300, o Skoda Superb, un Opel Insignia, un motociclu Bombardier și pe suma de 363.000 lei. Cristian Sasu pare a fi o persoană care se crede deasupra legii. De ce spunem asta? Simplu, am aflat că pe lângă șirul mare de capete de acuzare aduse de DNA șefului ITM Satu Mare, acesta mai încălca legea și prin cămătărie. De altfel, conform unei persoane care deocamdată dorește să rămână sub anonimat, acesta ar fi dat prin intermediul unui văr de al său bani cu camătă mai multor persoane. Victima, care încă dorește să rămână în anonimat, ne-a spus că a împrumutat 20.000 euro de la Sasu și până la final, pe lângă cei 20.000 euro împrumutați și restituiți, i-a mai dat 40.000 euro dobândă. Mai mult, Sasu a vrut să îi vândă și casa", scrie gazetanord-vest.ro

Instituțiile statului și diferite persoane influente din servicii și justiție sunt folosite de Cristian Sasu în goana lui după câștiguri ilicite. Acesta a reușit prin diverse tertipuri să intre în grațiile și anturajul mai multor judecători, șefi de servicii, interlopi. De altfel, la botezul primului copil, acesta a avut invitați mai mulți judecători, oameni de afaceri, interlopi și diferite persoane influente, politicieni. Frecventând astfel de anturaje, încearcă să își formeze o imagine de persoană intangibilă și astfel reușește să își sperie victimele diverselor infracțiuni pe care le comite. Acesta recurge de la amenințări cu controale până la amenințări cu SRI. "Suntem curioşi să vedem ce părere are prefectul judeţului, parchetul, ministrul muncii şi primul ministru de un astfel de director al unei instituţii publice!", mai mentioneaza sursa citata.