Cum definesc medicii stilul de viata sanatos?

Îti soresti un sfat cu privire la sanatate sau de stilul de viata sanatos, cel mai recomandat este sa apelezi la medicul specialist care te are in evidenta.

In mediul online gasesti tot mai multe viziuni asupra aceea ce semnifica o viata sanatoasa, unele nefiind neaparat potrivite organismului si felului tau de a fi. Sigur, exista si o serie de concepte generale pe care medicii le sustin si indeamna pacientii sa le aplice in viata de zi cu zi, la care piti apela si tu fata niciun fel de probleme. Asa ca astazi, vrem sa va dezvaluim principalele aspecte pe care medicii ne recomanda sa le avem in vedere pentru a ne putea bucura de o viata indelungata, de sanatate si un astfel de stil de viata, cu cat mai putine vizite sau interventii complicate in cabinetele specialistilor.

Efectuati anual un pachet de analize medicale de baza

Preventia este inainte de toate cheia unui organism sanatos. Din nefericire, cei mai multi ajung la medic in momentul in care anumite stari de rau s-au acutizat, devenind tot mai dificila stabilirea unui diagnostic preferential si stabilirea unei scheme de tratament eficiente care sa dea roade in cel mai scurt timp. Intocmai de aceea medicii recomanda sa nu asteptati pana in ultimul moment pentru a va investiga starea de sanatate.

O serie de analize periodice vor arata daca organismul se confrunta cu dificultati si se va putea interveni rapid si corespunzator astfel incat sa va reluati stilul de viata in cel mai scurt timp cu putinta.

Nu slabiti organismul cu apa si lamaie in exces!

Ati remarcat o serie de kilograme in plus sau acumularea de grasime in zonele nedorite? Printre cele mai recomandate metode anti-slabire se regaseste consumul periodic de apa si lamaie care, in unele situatii, poate avea un efect devastator asemeni suplimentelor alimentare de acelasi fel.

Este cunoscut faptul ca, apa cu lamaie ofera asupra organismului un efect de detoxifiere. Insa, in anumite situatii, atunci cand exista probleme gastrointestinale sau diferite alte afectiuni, consumul regulat poate produse o sensibilitate aparte si sa ofere un efect negativ asupra corpului. Se vehiculeaza in mod fals ca dietele pentru slabit trebuie sa fie drastice, lipsite de alimente ce contin proteine.

Deopotriva, suplimentele alimentare pot taia senzatia de foame, dar lipsa resurselor prezente in organism il pot slabi urmand ca, ulterior, sa apara acele dezechilibre si afectiuni de sanatate nedorite, urmate de o crestere spontana in greutate la revenirea catre stilul de viata anterior.

Marii nutritionisti afirma ca exista solutii eficiente si non-invazive, prietenoase cu dieta, atat pentru a se mentine greutatea sub control, cat si pentru a diminua kilogramele in exces. Ca de exemplu, se recomanda o alimentatie cat mai echilibrata, prin evitarea combinarii proteinelor de acelasi fel sau consumul de alimente greu de procesat de organism la orele tarzii ale serii. Astfel, seara puteti consuma sucuri de fructe si legume sau aceste alimente ca atare, pana la iaurturi, branza slaba etc. Deopotriva, la mic-dejun sau la pranz, puteti avea in vederea consumul de salate proaspete, piept de pui la gratar sau la cuptor, peste slab cu orez etc.

Tigarile si alcoolul nu amelioreza problemele, ci le aprofundeaza

Viciile cele mai renumite precum tigara si alcoolul ofera o senzatie falsa de satisfactie psihologica, mai ales atunci cand trecem printr-o serie de momente dificile. Iar de la o simpla incercare chiar si a metodelor alternative fumatului, cum e tigara electronica, se poate ajunge la un consum regulat cu impact nociv asupra intregului organism. De aceea, medicii ne recomanda mai cu seama sa apelam la ajutorul unor specialisti in situatiile in care o placere se transforma intr-o dependenta, cu cat mai repede, cu atat mai simplu de gasit solutii eficiente care sa ne ofere un stil de viata echilibrat si sanatos.

Recomandari de la SmokeMania. Nu uita, alimentatia, miscarea si hidratarea sunt cele mai importante pentru un stil de viata sanatos.