Cum poți obține cazare gratis în Sicilia sau Roma. Ghidul pas cu pas al Proiectului "See Rome, See Sicily"

Începând cu luna iunie, turiştii care îşi rezervă o vacanţă în Sicilia sau în Roma pot profita de voucherele oferite chiar de autorităţile locale. Proiectul See Rome, See Sicily are ca principal scop relansarea turismului doborât de pandemie.

Bugetul? Peste 75 de milioane de euro. Astfel toți turiștii beneficiază de o noapte în plus de cazare la rezervarea a minimum 3 nopți, oferta valabilă în peste 350 de hoteluri. Pentru a beneficia de această ofertă trebuie doar să faceți clic pe pagina www.visitsicily.info/seesicily și să contactați unul dintre operatorii înscriși în program, inclusiv agenții. Unele din oferte au ca bonus si o noapte gratuita la Roma ca oras de tranzit spre sau dinspre Sicilia.

Serviciile turistice suplimentare sunt, de asemenea, incluse gratuit în pachetul SeeSicily. Pentru a face față cererilor autoritățile au rezervat deja 100.000 de camere de hotel, peste 70.000 de excursii și 10.000 de ședințe de scuba diving cu instructor. Din luna iulie puteți opta și pentru intrări la muzee gratuite, iar din octombrie puteți beneficia de reduceri la toate zborurile naționale și internaționale. Voucherele sunt individuale și pot fi utilizate o singură dată.