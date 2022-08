Cum să călătorești în siguranță atunci când porți lentile de contact?

Lentile zilnice, de unica folosinta sunt ideale pentru calatorii, intretinerea si depozitarea lor nemaifiind necesara!

Vacanță, mare, soare! Cam acestea sunt coordonatele verii! Dacă abia aștepti să pleci în vacanță, fii sigur că mergi la drum cu instrumente de corecție optică potrivită. Călătoria în condiții de maximă siguranță la bordul unei aeromave este influențată de mai multe criterii, printre care putem să enumerăm: tipul de lentile pe care le alegi, eventualele soluții destinate îngrijirii și întreținerii articolelor optice, condițiile stricte de transport impuse de legislația din domeniu.

Comparativ cu ochelarii de vedere, lentilele de contact prezintă o serie de avantaje atunci când pleci în vacanță, mai ales ca sunt portabile, încap foarte ușor în bagajele de avion și nu mai stai cu gândul că pierzi ochelarii.

Considerata si luna concediilor, luna august, inseamna pentru multi dintre noi pauza mult asteptata. Daca vederea iti ridica probleme si vrei sa te bucuri din plin de activitatile din concediu, desigur, lentilele de contact sunt parte din bagajul tau.

Notiuni de baza

Pe timpul zborurilor lungi este recomandat sa inlocuiesti lentilele de contact cu ochelarii de vedere. Aerul din avion este foarte uscat si poate deshidrata ochii si lentilele, provocand disconfort.

Daca folosesti exclusiv lentile de contact, atunci trebuie sa ai la indemana si sa folosesti frecvent, picaturi pentru ochi, pentru a lubrifia ochii si lentilele. Picaturile sunt disponibile in flacoane mici si sunt admise in bagajul de mana.

Tipul lentilelor

Lentile zilnice, de unica folosinta sunt ideale pentru calatorii, intretinerea si depozitarea lor nemaifiind necesara. Dupa fiecare purtare, lentilele se arunca si se inlocuie cu o pereche noua, evitand astfel orice sursa de contaminare a lor.

In cazul lentilelor refolosibile, iti recomandam sa achizitionezi solutie pentru curatare, in recipient mic, care respecta restrictiile pentru lichide la bordul avionului. O idee buna este sa iei cu tine in bagaj, solutie si picaturi, mai degraba decat sa le cumperi la destinatie, deoarece unele branduri s-ar putea sa nu fie disponibile. În plus, există și lentile lunare sau bi-lunare.

Fie ca porti lentile de unica folosinta, fie refolosibile, ia cu tine cel putin o pereche in plus. Exista riscul de a pierde lentilele sau de a fi necesara inlocuirea vreuneia din anumite motive.

Ingrijirea lentilelor

Indiferent de locul de destinatie, asigura-te ca atunci cand manipulezi lentilele, respecti minimul de igiena. Spala mainile intotdeauna cu apa curata/potabila si usuca-le, inainte de a manevra lentilele. Reduci astfel riscul de infectii oculare.

Nu lasa lentilele sa vina in contact cu apa, de orice fel (apa de la robinet, din mari/lacuri/bazine/piscine). Singura solutie permisa sa intre in contact cu lentilele este cea speciala pentru curatarea, dezinfectarea si depozitarea lentilelor. Asigura-te ca respecti intocmai termenul de folosire, asa cum este indicat pe cutie. Nu expune solutia la temperaturi mai mari de 25 grade C. Nu transfera solutia pentru lentile din recipientul original in altul de dimensiuni mai mici. Acest lucru poate afecta sterilitatea solutiei si poate provoca infectii la nivelul ochiului. Prin urmare, iti sugeram sa optezi pentru recipiente mici, speciale pentru a fi luate in calatorie.

Pastreaza intotdeauna, la tine, prescriptia pentru lentile de contact. In foarte multe tari, lentilele de contact sunt disponibile in optici, doar pe baza prescriptiei. Iar testul pentru masurarea dioptriilor este costisitor si consuma mult timp.

Soluțiile de îngrijire lentile de contact

Atunci când pleci cu avionul, este esențial să iei cu tine un model de soluție îngrijire lentile de contact care să se potrivească în valiza de concediu. Așadar, trebuie să fie ambalate în cutii de maxim 100 de ml.

Tipuri de soluții

Soluțiile pentru lentile de contact, pentru îngrijire și dezinfectare, trebuie să fie baza unei îngrijiri zilnice pentru toate sortimentele de lentile de contact. Este important să reamintim că nu toate soluțiile sunt potrivite pentru toate tipurile de lentile de contact, și nu toate soluțiile sunt la fel. În plus, soluțiile de îngrijire diferă de soluțiile dezinfectante.

În general, toate soluțiile ajută la dezinfectarea lentilelor, dar nu toate soluțiile pot fi considerate ca fiind soluții multifuncționale. Soluțiile de îngrijire și dezinfectare curăța și îndepărteză depunerile de proteine de pe suprafața lentilelor de contact. Soluțiile sunt realizate din ingrediente diferite, prin urmare, există soluții pentru lentile de contact și soluții pentru ochii purtătorului.

Pe piață sunt disponibile două sortimente de soluții pentru lentile de contact: soluții pentru lentile de contact moi și soluții pentru lentile de contact rigide. Soluțiile pentru lentile de contact moi nu pot fi utilizate cu lentile de contact rigide și vice-versa, pentru a nu deteriora lentilele de contact.

Soluțiile pentru lentilele de contact sunt, de asemenea, de mai multe tipuri: multifuncționale și pe bază de peroxid. Soluțiile multifuncționale pentru lentile de contact sunt folosite la curățarea, dezinfectarea și în același timp, la păstrarea dispozitivelor în recipiente adecvate pentru lentile de contact.