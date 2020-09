Cum sa alegi o combina frigorifica conform nevoilor tale pentru racirea si conservarea alimentelor cat mai eficient

Foarte multa lume este interesata de noile tehnologii de racire si conservare pentru alimente. In acelasi timp, cumparatorii doresc variante economice la energia electrica cu un randament cat mai mare. Din spectrul larg de produse, cele mai cautate sunt combinele frigorifice, cele care racesc alimentele si le pastreaza pe termen scurt pentru consumul imediat, dar si le pot congela, pentru o conservare mai indelungata.

O combina frigorifica ce se bucura de aprecierea a sute de utilizatori este cea care se bazeaza pe tehnologia Inverter, ce reduce consumul si este mai fiabilă. De aceea si garantia la un astfel de produs poate sa ajunga pana la 10 ani. Nivelul de zgomot redus de doar 39 db in medie. Sistem de racire este Nofrost. Cele mai cautate combine din aceasta gama sunt cele dotate cu panou digital de control si dozator de apa. Se preteaza ca volum pentru orice familie. Unele din cele mai bune combine frigorifice din aceasta gama se regasesc AICI!

Ghid de alegere a combinei frigorifice

Haide sa vedem care este cea mai buna combina frigorifica pentru tine. Cred ca te intereseaza sa ai un produs bun, care sa pastreze alimentele cat mai mult timp, sa fie economic si sa aiba spatiu suficient pentru tot ce vrei sa depozitezi. Si daca se poate sa nu fie zgomotos.

Tehnologia de racire. Daca vorbim despre tehnologia de racire avem 2 tipuri de baza : racire clasica cu dezghetare automata a compartimentului frigider si manuala a congelatorului; racire no frost cu dezghetare automata a ambelor compartimente si fara sa se mai produca gheata.

Combina frigorifica nofrost este mai comoda fiind mai usor de intretinut si raceste alimentele mai precis la temperatura dorita. Poti pastra alimente in compartimentul frigider la 1 -2 grade fara sa le mai congelezi, nu mai e nevoie sa dezgheti congelatorul si racirea e mai rapida.

- Combina frigorifica clasica - pro si contra

PRO: pret mai mic de achizitie; volum interior mai mare la aceleasi dimensiuni exterioare; consum de energie mai mic la acelasi volum interior

CONTRA: decongelare manuala pentru congelator; posibile depuneri de gheata

- Combina frigorifica no frost - pro si contra

PRO: intretinere usoara; nu se mai formeaza gheata in compartimente; control mai bun al temperaturii si obtinerea unor temperaturi mai apropiate de 0 grade pe compartimentul frigider ( foarte util pentru refrigerate).

CONTRA: pret de achizitie mai ridicat; volum interior mai mic datorita sistemului no frost; consum de energie electrica mai ridicat

Aspectul, volumul si dimensiunile

In functie de cati membri are familia ta, trebuie sa optezi pentru o capacitate mai mare sau mai mica a combinei frigorifice. Cand alegi o combina frigorifica uita-te atent la interior. Gandeste-te la ce vei depozita si daca spatiul corespunde cu ce iti doresti. Zona de pastrare (frigiderul) este masurata in litri. In functie de model, interiorul este compartimentat cu ajutorul sertarelor si rafturilor. Daca tii la frigider vase mari cu alimente atunci nu te intereseaza modelele care au prea multe sertare interioare ce trebuie indepartate pentru a avea loc. Daca vrei sa tii fiecare tip de aliment separat atunci alege o combina frigorifica care are mai multe zone separate si compartimentate corect ( sertar zero grade, sertar legume, mai multi suporti dispusi pe usa frigiderului, etc).

Daca depozitezi in congelator multe produse (legume, carne,etc) asigura-te ca spatiul acestuia este suficient de mare. Desi majoritatea combinelor frigorifice au 3 sertare pe congelator, acestea difera ca si volum. La unele modele gasim 4 sertare pentru congelare sau suporturi suplimentare amplasate pe usa congelatorului. Verifica spatiul interior si volumul net afisat pe eticheta produsului - asa vei sti daca ai nevoie de o anumita combina frigorifica.

Calitatea combinei frigorifice

In principiu brandurile de top au o calitate mai ridicata a materialelor (Bosch, Hotpoint, AEG etc) decat altele. Plasticul sertarelor este mai rezistent, sertarele culiseaza mai usor, sticla rafturilor este mai rezistenta, garniturile sunt mai fiabile si tot asa. Unele componente cedeaza mai repede (garnituri, manere) si de aceea unele produse ofera o garantie a calitatii. Nu trebuie sa platesti o avere pe combina frigorifica dar nici nu alege pe cea mai ieftina daca ai de gand sa o folosesti mult timp.

Consumul de energie electrica si nivelul de zgomot

Te intereseaza ca o combina frigorifica sa consume putin curent electric. Aici e mai simplu de ales. Pentru ca informatia o avem afisata pe eticheta energetica a combinei frigorifice si este exprimata prin clasa energetica si consum mediu anual. Clasa A+ este intalnita des, dar cele mai bune combine frigorifice ajung la A+++. Nivelul de zgomot il regasim tot pe eticheta energetica si este exprimat in decibeli. O combina frigorifica buna va avea un nivel de zgomot sub 40 db, dar valoarea medie se invarte pe la 43 db.

Controlul combinei frigorifice

Daca esti adeptul simplitatii atunci poti alege o combina frigorifica cu un control simplu al temperaturii frigiderului si congelatorului. Modelele superioare ofera un control mai precis si alte functii utile daca sunt ceea ce cauti.

Concluzie

Acestea fiind spuse cred ca am acoperit toate aspectele pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand vrei sa cumperi o combina frigorifica. Noteaza ce te intereseaza ( volum, aspect,consum, nivel de zgomot si functii) si apoi alege un model care se incadreaza in bugetul stabilit de tine. Pretul joaca un rol important de aceea fii pregatit sa cresti putin bugetul daca gasesti o combina frigorifica mai buna. Este un produs care il cumperi pe termen lung asa ca o economie mica nu se justifica in acest caz. Mai multe amanunte despre combinele frigorifice se regasesc in siteurile de specialitate.