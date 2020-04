Cum sa utilizezi corect dezinfectantul pentru maini pe baza de alcool contra noului corona virus?

Tocmai ti-ai cumparant un dezinfectant maini pe baza de alcool pentru a te proteja in aceasta perioada si nu stii cum sa il folosesti? Utilizarea dezinfectantului de maini este una dintre cele mai eficiente metode de a te proteja de coronavirus - dar numai daca l-ai aplicat corect.

Dezinfectantii de maini care contin cel putin 60% alcool pot fi folositi pentru a scapa de germeni in situatiile in care sapunul si apa nu sunt disponibile, conform Centrelor de control si prevenire a bolilor (CDC). Dar functioneaza numai daca ai folosit o cantitate suficienta. Inainte de a utiliza produsul, CDC recomanda mai intai citirea etichetei pentru a te asigura ca se aplica cantitatea corecta de gel. Un gel dezinfectant maini cu alcool, aplicat in cantitatea corecta te va proteja cu siguranta de contaminarea cu corona virus.

Desi dezinfectantii de maini pe baza de alcool pot inactiva foarte multe tipuri de microbi foarte eficient atunci cand sunt folositi corect, oamenii ar putea sa nu foloseasca un volum suficient de mare de dezinfectanti, caz in care aceste substante nu vor avea efectul dorit. De asemenea, functioneaza numai daca te asiguri ca distribui produsul corect.

Dezinfectantul de mana trebuie aplicat pe o palma inainte de a freca mainile una de cealalta, indica CDC. In timp ce mainile se ating, gelul ar trebui sa fie raspandit pe toata suprafata mainilor si a degetelor, acoperind toate suprafetele pana cand se usuca complet, spun specialistii. Acest proces ar trebui sa dureze aproximativ 20 de secunde.

Dar, in ciuda beneficiilor unui produs dezinfectant pentru a ajuta la protejarea impotriva coronavirusului, agentia de sanatate avertizeaza ca produsul trebuie utilizat doar atunci cand esti pe drum si nu ai acces la sapun. Sapunul si apa sunt mai eficiente decat un dezinfectant pentru maini, la indepartarea anumitor tipuri de germeni, cum ar fi Cryptosporidium, norovirus si Clostridium difficile, a spus CDC.

Dezinfectantul de maini nu este la fel de eficient ca sapunul si apa atunci cand mainile sunt vizibil murdare sau pline de grasime. Multe studii arata ca agentii de dezinfectare a mainilor functioneaza bine in medii clinice precum spitale, unde mainile vin in contact cu germenii, dar, in general, nu sunt foarte murdare sau pline de grasimi. Cand mainile sunt foarte murdare sau pline de grasimi, s-ar putea ca agentii de dezinfectare a mainilor sa nu functioneze bine.

Cu toate acestea, produsul a disparut de pe rafturi, deoarece coronavirusul se raspandeste cu rapiditate si oamenii vor sa fie in siguranta. Se foloseste cel mai des gel dezinfectant maini pe baza de alcool, acesta fiind considerat cel mai eficient produs pentru dezinfectarea mainilor.

De asemenea, oficialii din domeniul sanatatii au sfatuit populatia sa evite aglomeratia, sa se aprovizioneze cu alimente in cazul in care au nevoie sa se auto-izoleze si sa ramana acasa daca prezinta simptome asemanatoare gripei. In ciuda acestor avertismente, oamenii cu simptome de coronavirus au iesit pe strada, ceea ce a generat si mai multa panica in randul populatiei, dezinfectantii fiind foarte importanti acum, indiferent de tipul lor.