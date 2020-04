Cum te asiguri ca ai o experienta reusita cand apelezi la o companie de mutari in Bucuresti

In sfarsit te muti in casa ta mult dorita. Miroase a primavara, a caldura si a frumos. Iti si imaginezi cum alearga copiii in curte, cum pisica sta intinsa la soare, iar tu citesti cartea aceea ce abia ai cumparat-o din librarie.

E un scenariu perfect, mai putin partea cu mutatul. Cum vei cara toate lucrurile personale, toata mobila si jucariile copiilor fara sa te invoiesti zile intregi de la serviciu si sa suspini in fiecare seara de durerea de spate? Apeleaza la o companie care ofera servicii de transport mobila si mutari si scapa de toate grijile. De fapt, ramai cu una singura: sa gasesti firma de mutari potrivita.

Ca sa te asiguri ca vei avea parte de o experienta reusita atunci cand te muti, fie in noua locuinta, fie, poate, intr-un nou sediu al firmei, iata 9 sfaturi esentiale care sa te ajute:

Fa o planificare completa a mutarii, pentru a avea o privire per ansamblu a intregului proiect si a putea anunta din timp toate persoanele implicate. Daca te muti intr-o casa noua, trebuie sa verifici mai intai daca acolo mai sunt lucruri de rezolvat, acte de avizat utilitati necesare, s.a. si sa verifici cu familia ce perioada este cea mai propice pentru mutare. In schimb, daca este vorba despre un sediu al firmei, trebuie sa iei legatura cu managerii de departamente pentru a vedea gradul lor de incarcare si in ce mod o posibila mutare le afecteaza activitatea pe o perioada determinata de timp. Abia apoi puteti lua impreuna o decizie privind data cea mai oportuna pentru mutarea echipamentelor si a mobilierului. Alege un manager de proiect care sa se ocupe de tot ce tine de mutare. Managerul de proiect trebuie sa fie o persoana organizata, cu putere de decizie rapida si cu abilitati de negociere. Ai nevoie de o persoana care sa fie mereu in legatura directa cu compania de mutari, care sa ofere toate informatiile de care expertii lor au nevoie si care sa stie exact in ce buget trebuie sa se incadreze. Daca esti tu persoana aceasta, treci la urmatorul pas important. Fa o cercetare de piata pentru a vedea care sunt firmele de mutari din Bucuresti si care sunt cele cu feedback pozitiv de la clienti. Nu ai nevoie de o firma ieftina, care sa iti dea batai de cap, care sa te amane din lipsa de personal sau resurse si careia sa nu ii pese de bunurile tale. Alege compania de relocari in Bucuresti care iti prezinta incredere. Este important sa alegi o companie cu experienta vasta in domeniu, care are resursele necesare pentru a desfasura tot procesul in mod profesionist si care iti ofera toate serviciile de mutari, in functie de necesitatile tale. Astfel, te asiguri de garantia lucrului bine facut, cu un plus de eficienta. Stabileste exact de ce servicii complementare mutarii ai nevoie: servicii de depozitare pana la un anumit termen, necesitatea unor cutii si ambalaje pentru a reusi sa strangi tot din vechiul loc, strangerea sau reciclarea ambalajelor, transportul lucrurilor si a mobilei de mutat, curatenia de dupa mutare atat in vechiul loc, cat si in cel nou, dezasamblarea si asamblarea mobilei, etc. Prezinta inca din prima intrevedere, toate detaliile necesare mutarii. Precizeaza cu exactitate locul de unde se realizeaza mutarea si a lucrurilor ce sunt necesare a fi mutate. Apoi agreeaza cu angajatii companiei de mutari unde si in ce mod sa se desfasoare mutarea. Stabileste timpul care este necesar mutarii si resursele necesare din partea ta. Verifica impreuna cu managerul de proiect de la compania de mutari, ce alte detalii sau lucruri au nevoie din partea ta, pentru ca totul sa decurga conform planului agreat. Planifica bugetul impreuna cu profesionistul de logistica care sa iti ofere toate detaliile privind calculul, resursele si timpul necesar desfasurarii proiectului. Desemneaza inca de la inceput cine este persoana de contact pentru proiectul tau si cum o poti contacta in cazul in care ai o intrebare sau, in cel mai rau caz, o reclamatie.

Angajarea unei companii profesioniste cu servicii de mutat este cea mai buna solutie pentru a te asigura ca bunurile tale sau ale firmei vor ajunge in siguranta la destinatie. Angajatii unei astfel de companii au fost scolarizati si au experienta in modul in care trebuiesc ambalate, transportate si depozitate bunurile, in functie de greutate, dimensiuni si risc de defectare. Poti apela cu incredere la expertii de la Relocari Bucuresti pentru o planificare atenta a mutarii cu consultanta gratuita, pentru un serviciu profesionist, fara surprize neplacute si cu un pret corect si competitiv.