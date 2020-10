Cum va fi vremea in ultima luna de toamna in Romania. Prognoza publicata de meteorologi

Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 26 octombrie - 23 noiembrie.

In saptamana 26 octombrie - 2 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile estice si sud-estice.

Cantitatile de precipitatii medii vor fi mai ridicate in regiunile extracarpatice si la munte, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Temperatura medie a aerului va fi usor mai ridicata decat cea normala pentru aceasta saptamana, in regiunile extracarpatice, iar in rest va fi apropiata de cea normala.

In saptamana 2 - 9 noiembrie, cantitatile de precipitatii vor fi in general excedentare, local, in regiunile estice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

In perioada 9 - 16 noiembrie, temperatura medie a aerului se va situa in jurul celei normale pentru aceasta saptamana, in toate regiunile. Cantitatile de precipitatii vor fi mai ridicate in regiunile sud-estice, iar in rest se vor apropia de valorile normale pentru aceasta perioada.

In saptamana 16 - 23 noiembrie, valorile medii termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta saptamana, posibil usor mai ridicate in sud-est. In ceea ce priveste precipitatiile, acestea vor fi normale, cu posibilitatea unui usor excedent local, in sud-vest.