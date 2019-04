Cutremurator! O adolescenta a fost lovita cu ciocanul in cap de o colega de scoala, din gelozie

O tanara a trecut prin cele mai negre zile ale vietii sale, dupa ce o prietenie cu un baiat aproape i-a adus moartea. A platit scump, dupa ce colega ei de scoala, geloasa, a atacat-o noaptea si a lovit-o cu ciocanul in cap.

Deanna Burrows a fost atacata in mod oribil din gelozie. Se plimba pe alee noaptea, spunandu-i mamei cu care vorbea la telefon sa nu se ingrijoreze caci este in siguranta. Cateva clipe mai tarziu a picat inconstienta sub lovitura unui ciocan. Adolescenta de 17 ani a avut timp sa isi recunoasca atacatorul, o colega de scoala, Lucy Riddington.

Agresoarea a folosit telefonul prietenului ei pentru se da drept el si a invitat-o pe Deanna sa iasa afara. Era geloasa ca prietena ei era mult prea apropiata de iubitul ei si a simtit nevoia sa ii ofere o lectie, pentru a sta departe de el. Deanna a petrecut o noapte la Spitalul Addenbrooke din Cambridge, avand trei rani de cap care necesitau a fi cusute si lipite. In urma incidentului Lucy a fost condamnata la inchisoare. "Nu sunt aceeasi persoana de cand Lucy m-a atacat. Nu pot iesi singura in public si ma simt de parca ma uit mereu peste umarul meu. Ar fi putut sa ma ucida" a povestit Dianne. Ea spune ca va ramane intotdeauna cu amintirea momentului iin care prietena ei tine ciocanul in mana ca un "ucigas in serie".

"Relatia mea cu prietenul ei nu era altceva decat o prietenie", a spus Deanna. "Nu a avut loc nimic romantic. Ieseam cu el, cu o ruda si alt prieten. Mergeam pe afara, ne plimbam, nimic mai mult. In ceea ce ma priveste, Lucy nu avea niciun motiv sa fie geloasa. Si in orice caz, care era problema daca eram prietena cu un baiat? A fost complet inofensiv" a mai spus Deanna.

Politia a descoperit patru ciocane in casa lui Riddington din Huntingdon si a gasit ADN-ul lui Deanna pe unul. A durat insa aproape 18 luni pentru a o aduce in instanta, timp in care a ramas insarcinata si a avut o fiica, acum in varsta de sase luni. Potrivit Mirror, in februarie, ea a pledat vinovata la Tribunalul Cambridge Crown pentru incercarea de a-i provoca rau Deannei cu intentie. Riddington, in varsta de 19 ani, a recunoscut ca "a avut o problema" cu Deanna, dupa ce a vazut un videoclip pe telefonul prietenului sau.