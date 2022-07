Dana Budeanu a găsit o nepotrivire șocantă: "Varianta Omicron a fost anunțată în presă înainte să fie depistată de OMS!"

Dana Budeanu face o dezvăluire revoltătoare legată de varianta Omicron a coronavirusului, variantă care, la acest moment, este domninantă în România, conform ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Budeanu spune că tulpina a fost anunțată în presă înainte ca în lume să existe vreun caz de infectare.

"Această mare variantă Omicron a apărut oficial pe site-ul OMS și din gura la criminalii ăstia pe 24 noiembrie 2021, corect, domnule Rafila? Corect! Căutați pe site, au găsit ei prin Africa, secvențieri, pe 11, pe 28-29 în Olanda și a apărut Omicron. Ca să înțelegeți că totul e o mascaradă trebuie să citiți, noi am făcut o aplicație unde puteți citi cu șase luni înainte, ca să fiți liniștiți. Revista The Economist scoate la final de an ca un fel de mama Omida și explică ce se întâmplă anul viitor. The Economist a scris cu o lună înainte să apară varianta că va apărea Omicron. Problema e că varianta a apărut mai târziu din cauza problemelor și a haosului din lume", a spus Dana Budeanu pe Verdict Politic.