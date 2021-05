De ce ai nevoie de optimizare SEO eficienta daca incepi o afacere online

In ultima vreme, din mai multe considerente, dar unul din cei mai importanti factori fiind o explozie a ceea ce specialistii denumesc "un vector al viitorului" reprezentat de munca de acasa, de companiile noi care se dezvolta in noile reguli sociale, asistam la o crestere accentuata a sectorului online.

Firmele dezvolta site-uri noi, chiar persoane fizice pornesc mici business-uri in online, apar magazine cu vanzari online, care cresc exponential cifrele de afaceri. Nimeni si nimic nu se mai poate dezvolta fara sa implementeze online-ul in munca sa. De aceea, fie ca e vorba despre o afacere de mici dimensiuni, fie ca e vorba despre un site de prezentare, de un magazin online, de un site de institutie, ori de o corporatie, fiecare din acestea au nevoie de crearea de siteuri, de mentenanta web, de optimizarea siteului in sensul de a fi si functional tot timpul, securizat, dar mai ales de a fi usor gasit de motoarele de cautare. Mentenanta web si gazduirea web, sunt la fel de importante pentru ca utilizatorii nu numai sa gaseasca afacerea respectiva foarte usor, dar si ca aceste site-uri sa functioneze fara cusur indiferent de traficul mai mic sau mai mare care este la un moment dat.

Fireste ca toata lumea realizeaza ca un site care este gazduit pe servere rapide, sigure, care presupun o mentenanata buna a acestora, alaturi de mentenanta specifica a fiecarui site in parte, in conditii de programare de ultima ora, dar si cu o optimizare pentru motoare de cautare si cu texte usor de inteles si cu algoritmi usor de efectuat aduc un succes enorm unei afaceri in online. Prin simplu fapt ca produsele, indiferent de forma lor sunt usor de gasit de cel ce le cauta, sunt usor de inteles si folosit. In plus, alaturi de aceasta veritabila "sanatate de net" (insumand toate argumentele de mai sus), reclama si auto-reclama din online sunt factori la fel de importanti. Din acest motiv, intreprinzatorii cauta companii care pot sa ofere toate acestea la un loc, pentru o cat mai mare flexibilitate, dar si pentru ca intregul proces e intergat si centralizat, astfel ca intre componenete nu numai ca nu apar erori, dar se sustin unele pe altele.

Una din cele mai bune companii din domeniu, SICMEDIA, cu un portofoliu impresionant, infiintata in 2016, schimba total modul in care este perceput marketingul in Romania. "Ne-am diferentiat fata de concurenta si o sa o facem in continuare prin rezultatele concrete pe care le obtinem in proiectele dezvoltate. Propunem clientilor solutii care un urma unei analize de specialitate, vor avea ca rezultat cresterea vizibilitatii brandului si mai mult de atat, direct proportional cu acesta, cresterea numarului de clienti pentru produsele sau serviciile oferite. Nu suntem doar o alta agentie de web design si marketing online, ci o echipa de oameni pasionati si priceputi la ceea ce fac. Suntem o agentie care se axeaza pe rezultate si care isi propune sa ofere cele mai creative si profesioniste servicii din domeniu. Inca de la inceput obiectivul nostru a fost de a ajuta business-urile sa devina globale oferindu-le experiente digitale uimitoare.", afirma pe pagina sa de web echipa de la sicmedia.ro, care oferă:

Servicii digitale adaptate nevoilor clientilor

SiC media este o agentie interactiva specializata in furnizarea de solutii profesionale pentru dezvoltarea afacerilor pe internet. Iata ce spun dei de la SiC media ca oferă clientilor sai pentru afaceri de succes:

Web

In procesul de creare a site-urilor web, incepem prin a studia concurenta si a intelege perfect domeniul de activitate pentru a putea in final sa realizam un website bine definit.

Promovare online

Daca website-ul nu este gasit dupa niciun cuvant cheie in motoarele de cautare cu siguranta nu isi atinge scopul pentru care a fost creat. Din acest motiv oferim servicii de promovare cu rezultate dovedite, optimizare SEO eficienta.

Identitate & Grafica

Daca aveti o idee, noi putem sa-i dam forma si culoare. Scopul graficii publicitare este de a capta atentia utilizatorilor si in acelasi timp de a scoate in evidenta mesajul dorit de transmis. Sa oferim servicii de calitate a fost regula de baza care a ghitat proiectul SIC MEDIA inca de la intrarea pe piata. Pe parcursul anilor de activitate am imbunatatit constant fiecare serviciu oferit in parte si am avut ca si scop principal satisfactia clientilor.

De ce sa lucram împreuna ?

Experienta, transparenta, succes. Sunt doar 3 dintre cele mai potrivite cuvinte care sa ne descrie. Agentia noastra pune un mare accent pe comunicarea si abordarea deschisa, in acest mod relatiile pe care le dezvoltam nu sunt numai intre firma si clientii nostri, ele sunt in primul rand relatii de amicitie, relatii care se dezvolta intre oameni. Suntem 100% angajati cu proiectul in desfasurare si vom folosi aceeasi hotarare pentru a ne alinia la toate cerintele clientilor care ne vor solicita sa oferim servicii in viitor. Aceasta daruire provine din dorinta noastra de a fi mereu mai buni si intotdeauna inaintea tuturor! Nu este suficient sa trasam niste obiective alaturi de voi pe care sa le stipulam intr-un contract de colaborare. Ideal ar fi ca fiecare obiectiv asupra caruia convenim sa fie atins intr-un timp cat mai scurt. Tocmai din acest motiv avem o echipa de specialisti care vor realiza intocmai ceea ce le solicitati.

Echipa:

Echipa noastra este formata din strategi in marketing si comunicare, web designeri si programatori IT. Ne este foarte greu sa facem o lista cu echipa sic media pentru ca aceasta este diferita de la proiect la proiect. Colaboram cu diverse persoane sau firme pe domeniile de: traduceri continut in diverse limbi, programatori specializati in diverse domenii, experti in retele de socializare, editori video, fotografi, bloggeri, firme de print si multi altii. Pentru noi, aceasta reprezinta formula succesului, reusind in toti acesti an de activitate sa strangem aproape oameni talentati si bussines-uri de incredere. Indiferent de motivul pentru care alegeti sa colaborati cu echipa sic media, va putem garanta implicare totala si dedicare. Consideram ca suntem alegerea perfecta pentru compania dvs pentru ca de fiecare data dorim sa lucram la cele mai inalte standarde.