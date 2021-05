De ce divorțează Melinda Gates de Bill Gates si cine a inceput scandalul

Melinda Gates a anunțat, luni, pe o retea de socializare ca divorteaza de Bill Gates. Decizia a fost prezentata si printr-un comunicat comun de presă, in care se mentioneaza că au decis să pună capăt căsniciei lor după 27 de ani.

"După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă", au anunțat cei doi pe Facebook și Twitter. "Nu mai credem că putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră în timp ce începem această nouă viață", mai arată comunicatul.

Potrivit Reuters, detaliile financiare ale deciziei nu sunt încă clare. Din anii 2000, conduc împreună Bill & Melinda Gates Foundation. Fundația are în prezent active de peste 51 de miliarde de dolari. Cei doi s-au cunoscut în anii 1980, când Melinda a început să lucreze la Microsoft. Ei s-au căsătorit în Hawaii, în 1994 şi au împreună trei copii: Jennifer (25 ani), Rory (21) şi Phoebe (18).

Pe de alta parte, potrivit New York Times, intre cei doi soti au avut loc mai multe neintelegeri in ultima vreme "care nu sunt de ordin financiar si nici de administratie a averii Fundatiei Bill & Melinda Gates.", publicatia amintita lasand sa se inteleaga ca ar fi vorba despre anumite "infidelitati" ce ar putea veni din partea lui Bill. Presa americana mai speculeaza ca Jennifer Gates, fiica cea mare, "va fi implicata serios in administrarea averii celor doi parinti care vor trece printr-un proces de separare laborios.", mentioneaza CNN in editia electronica de luni.

Jennifer Gates, cea care va deveni mostenitoarea principala a inperiului Gates, a terminat biologia umana la Stanford University in 2018, iar in prezent este studenta la medicina in anul al doilea la Mount Sinai's Icahn School of Medicine din New York. De asemenea, Jennifer este pasionata de calarie, sport pe care-l practica la modul profesionist, in mai multe competitii internationale.