De ce l-a atacat prietenul lui Vlad Voiculescu pe Nicușor Dan

În cadrul emisiunii „Statul degeaba", jurnalistul Alex Dima a criticat Primăria Capitalei, instituție condusă de primarul Nicușor Dan. În material se pot observa unele săgeți trimise către actualul edil-șef al Capitalei. Cheia acestui atac ar putea fi prietenia care îl leagă pe Alex Dima de vicepreședintele USR și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

„În Primăria Capitalei, se ia o decizie abia după ce măcar 6 departamente își dau acordul. Asta înseamnă timp pierdu și hârtii plimbate, de cele mai multe ori, fără rost", se precizează în partea introductivă a reportajului difuzat de Știrile PRO TV. Despre Primăria Capitalei, prietenul lui Vald Voiculescu afirmă că are în total 7.500 de angajați, „plătiți în fiecare an cu 700 de milioane de lei, mulți dintre ei, plătiți degeaba". Primit în biroul lui Nicușor Dan, Dima îl întreabă pe actualul edil câți oameni a dat afară din cei care stau degeaba, de când se află la cârma instituției. Prins în ofsaid, Nicușor Dan a răspuns vag: „Nu am dat pe disciplinar".

O altă frază care ne-a atras atenția și care pare a fi introdusă de jurnalistul PRO TV pentru a-l discredita pe actualul primar este: „La un an de la preluarea mandatului, Nicușor Dan încă se acomodează". Așadar, ne-am putea întreba de unde pleacă această schimbare de direcție a PRO TV, un post care de altfel l-a susținut în campanie pe Nicușor Dan. Răspunsul ar putea fi prietenia care îl leagă pe Vlad Voiculescu de Alex Dima, reporterul PRO TV, iar rivalitatea dintre fostul ministru al Sănătății și Nicușor Dan este deja cunoscută opiniei publice, scrie bugetul.ro.

În noiembrie 2016, pe când Voiculescu era la primul mandat de ministru al Sănătății, Dima și actualul vicepreședinte USR au fost invitați în emisiunea „La Radio cu Andreea Esca". „Pe acest om l-am cunoscut în Austria. Am găsit acolo un doctor și ne-am dus căutând vindecarea. Și l-am găsit pe acest domn ochelarist, iar din momentul în care am ajuns acolo, ne-a înfiat. Nu știa cine suntem. Ne-a căutat cazare, ne-a dus la restaurant și ne-a înveselit cât a putut el, iar la următoarea noastră vizită în Austria ne-a luat la el acasă. Acolo mai erau niște oameni. Stăteam mai mulți la el în casă", spunea, la acea vreme, Alex Dima, conform Europafm.ro.

„În general, când stai în jurul oamenilor buni, ai tot timpul de învățat. Alex are un fel de a spune lucruri: și funny, dar și serios. E ceva ce nu pot să învăț vreodată de la el: umple spațiul când ajunge într-o comunitate", îl complimenta, la rândul său, Vlad Voiculescu pe Dima.

Tot în cadrul acelui interviu, Dima povestea cum și-a petrecut o vacanță alături de Voiculescu: „Ne-am dus la Marea Moartă, în Țara Sfântă. Era februarie. Și ne-am bucurat atât de tare că ghidul ne-a dus la Marea Moartă. Ne-am cumpărat niște nădragi să ne băgăm în Marea Moartă. El tot făcea mișto că veneau oamenii și făceau poze cu mine în Israel. În special doamne. Și el tot apăsa pe treaba asta „că ești vedetă". Și ne ducem în apă, în Marea Moartă și, la un moment dat, lângă noi erau niște românce. Și îi vine atunci în minte să facă o glumă și zice: „Frate, ce bine că suntem doar noi doi în apa asta și nu e nimeni cu noi". În acel moment acele doamne, care oricum șușoteau, în secunda doi alea au ieșit. Și zic „Frate, tu ești zdravăn? Cum poți să faci așa ceva? A fost o glumă nevinovată".

În septembrie 2016, tabloidele îl suprindeau pe Vlad Voiculescu împreună cu prezentatoarea Melania Medeleanu. De altfel, cei doi au trăit și o poveste de dragoste care a făcut deliciul presei mondene.

Iată cum relata Cancan episodul: "În plin scandal al medicamentelor, Ministrul Sănătăţii se relaxează în compania unei cunoscute prezentatoare TV. Este vorba despre prezentatoarea tv Melania Medeleanu care, în iunie 2013, a fondat alături de Vlad Voiculescu MagiCAMP, prima tabără destinată copiilor bolnavi de cancer. Tabăra se desfăşoară pe un deal din Brăneşti, comuna natală a Ministrului Sănătăţii dar şi a unchiului Nic, unde se juca când era copil, şi pe care l‑a cumpărat împreună cu tatăl său.

Cancan.ro a filmat întâlnirea nocturnă pe care au avut-o cei doi la începutul acestei săptămâni. Luni, în jurul orei 22.00, Melania Medeleanu a ajuns la Ministerul Sănătăţii alături de o prietenă de-a ei. Cele două au intrat în clădire şi peste 20 de minute au ieşit însoţite de Vlad Voiculescu. Toţi au mers după aceea la un restaurant din zonă.

La scurt timp după ce au intrat în restaurant a apărut şi un prieten de-al ministrului, celebrul realizator al emisiunii „România, te iubesc!" de la ProTv, Alex Dima. La ora 11 jumătate, Melania Medeleanu şi prietena ei au părăsit restaurantul. Cei doi prieteni pare că au avut o discuţie complexă, judecând după felul în care vorbeau, dar şi importantă până când, nu foarte târziu s-au retras. Dima l-a dus cu maşina pe Ministrul Sănătăţii acasă la Melania Medeleanu, la care acesta a înnoptat."