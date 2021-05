De ce procedura de epilare laser dioda este cel mai eficient sistem de epilare definitiva

Parul facial si corporal nedorit poate afecta modul in care ne simtim, interactiunile noastre sociale, ceea ce purtam si ceea ce facem. Pentru o piele catifelata, femeile deseori apeleaza la diferite proceduri de epilare, asa cum este si procedura de epilare definitiva cu laser.

Parul facial si corporal nedorit poate afecta modul in care ne simtim, interactiunile noastre sociale, ceea ce purtam si ceea ce facem.

Pentru o piele catifelata, femeile deseori apeleaza la diferite proceduri de epilare, asa cum este si procedura de epilare definitiva cu laser.

Laserul cu dioda este cel mai recent standard profesional in tratamente de indepartare progresiva a parului si este potrivit pentru utilizare pe toate tipurile de piele, inclusiv pe pielea bronzata, facand astfel posibila efectuarea tratamentelor si in lunile de vara.

Ce este terapia cu laser?

Acesta este un dispozitiv ce realizeaza epilarea la cele mai inalte standarde si in conditii de maxima siguranta.

Datorita acuratetei si a impulsurilor ridicate, o procedura de epilare laser dioda de tip ELYSION are rezultate extraordinare pe orice zona a corpului, reducand semnificativ timpul de tratament. O epilare definitiva laser se dovedeste a fi un procedeu sigur si placut care duce spre rezultate maxime.

Pigmentii de melanina care se gasesc in foliculii de par vor absorbi radiatia laserului, transformandu-se in caldura.

Aceasta procedura presupune distrugerea foliculului de par aflat in faza de crestere, protejand in acelasi timp celelalte tesuturi. Dupa sedintele de epilare definitiva, firele de par vor cadea imediat, iar procesul de crestere a foliculilor va fi blocat, astfel ca acestia nu se vor mai regenera.

De ce ar trebui sa alegi laserul cu diode pentru tratamentele de indepartare a parului?

In comparatie cu alte sisteme si metode de epilare, lungimea de unda a laserului cu dioda ofera cele mai profunde niveluri de penetrare si o absorbtie superioara a melaninei. Aceste caracteristici unice fac din laserul cu dioda cea mai potrivita tehnologie pentru indepartarea parului cu laser, permitand tratamentul sigur si eficient al tuturor tipurilor de piele si de par, in toate zonele corpului. Aceasta actiune reduce sansele de re-crestere a parului si riscul de hiper pigmentare. O tehnologie speciala de racire a apei este aplicata simultan in timpul tratamentului in varful aplicatorului, pentru a raci pielea, facand astfel tratamentul nedureros si asigurand o protectie suplimentara pielii.

Cate proceduri e nevoie de efectuat?

Numarul de tratamente necesare pentru a obtine reducerea parului variaza de la o persoana la alta. Majoritatea clientilor au o reducere marcata a cresterii parului dupa patru pana la sase tratamente. In plus, alti factori, cum ar fi densitatea parului, varsta si fluctuatia hormonilor, pot afecta rezultatele tratamentelor.

Asadar, epilarea permanenta cu laseri dioda este o procedura rapida si sigura de indepartare a parului nedorit. Daca optezi pentru epilarea definitiva cu laser, scapi de corvoada epilatului dureros si iti mentii pielea neteda mai mult timp, ba mai mult, dupa o perioada de timp, poti scapa de parul nedorit definitiv!