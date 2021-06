De ce sa apelezi la o agentie de amanet auto

Un imprumut garantat de o masina este un serviciu oferit de organizatiile de amanet de mai bine de un deceniu.



Pentru a utiliza serviciile unei agentii de amanet auto, este suficient sa:

Lasi o solicitare pe site sau sa apelezi telefonic agentia de amanet masini Vii la birou pentru a evalua masina proprie Inchei un acord si sa primesti suma convenita in acord.

Multi proprietari de automobile folosesc in mod constant serviciile de amanet auto. Daca este necesar, termenul contractului de imprumut poate fi prelungit. Pentru confortul tau, exista un serviciu de rambursare anticipata cu recalcularea comisionului in zilele reale de utilizare a imprumutului. In cazul rambursarii anticipate a dobanzilor nici o amenda nu va fi perceputa.

Contactand o agentie de amanet auto Bucuresti vei avea ocazia sa iti predai masina in conditiile cele mai favorabile pentru tine. Aceasta va fi plasata intr-o parcare video monitorizata si special amenajata.

Imprumuturile garantate de un automobil nu cer sa detii certificate de la locul de munca, sa arati documente privind istoricul creditar sau alte acte inutile.

Procedura de imprumut al banilor prin acest mod este rapida si convenabila.

Avantajele unei agentii de amanet sunt urmatoarele:

Abordare individuala a fiecarui client

Posibilitatea de a obtine un imprumut chiar si cu un istoric de credit slab

Un procent ridicat de aprobare a imprumutului

O estimare corecta a valorii masinii

Un comision scazut

O atitudine loiala fata de debitorii care au facut o intarziere a platii prin acordarea zilelor de gratie sau prin vanzarea autoturismului catre terti

O agentie de amanet sau o institutie bancara?

Care este diferenta si unde este mai bine sa mergi? Totul depinde daca conditiile unui amanet auto sau ale unei organizatii bancare sunt potrivite pentru tine.

O institutie financiara necesita un certificat de venit sau alta dovada de solvabilitate. Imprumutatul poate fi refuzat daca are un istoric de credit slab sau alte imprumuturi restante.

Casa de amanet auto necesita un minim de documente. Nu trebuie sa ii dovedesti solvabilitatea financiara cu certificate si extrase. De asemenea, nu este necesar consimtamantul sotului sau sotiei pentru tranzactie, iar procedura este una rapida si simpla.

Daca ai decis sa iti amanetezi masina ca sa poti iesi dintr-un impas financiar, alege o companie de incredere si fii sigur ca masina ta va fi in siguranta. Dupa rambursarea imprumutului si a comisionul calculat individual, masina iti va fi inapoiata exact in starea in care ai lasat-o.